Kataja Joensuu 85-89 Legia Warszawa

W czwartym grupowym meczu FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała 89-85 z Katają Joensuu! To czwarte zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego w piątym meczu fazy grupowej. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 11 listopada o godz. 17:30, a ich przeciwnikiem będzie Trefl Sopot.

Paczkomat - 5 godzin temu, *.plus.pl Bardzo słabo to wygląda…. Vital to samolub i jeździec bez głowy niestety. odpowiedz

Jacek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo koszykarze

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl mizeria odpowiedz

p10 - 6 godzin temu, *.orange.pl Trójki nie wpadają i męczarnia z drużyną co mogłaby się w PLK nie utrzymać. Vital 1/9 za 3pkt.



Za dużo akcji na Vitala i brak prawdziwej jedynki w składzie.



Pytanie czy ktoś kupi Vitala bo jest najlepszym obwodowym obrońcą ligi i punktuje, czy zostanie do końca sezonu.

Sewell - 7 godzin temu, *.autocom.pl ledwo ledwo z kelnerami odpowiedz

antykomuna - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo!!!! odpowiedz

