III liga: Jagiellonia II Białystok 1-2 Legia II Warszawa

W meczu 16. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Jagiellonią II Białystok 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0 po bramkach Adama Ryczkowskiego. Kolejne spotkanie rozegrają 18 listopada w LTC, a ich przeciwnikiem będzie GKS Bełchatów. III liga: Jagiellonia II Białystok 1-2 (0-2) Legia II Warszawa 0-1 - 2' Adam Ryczkowski 0-2 - 16' Adam Ryczkowski 1-2 - 78' Kamil Huczko Jagiellonia II (skład wyjściowy): Bartłomiej Żynel, Dominik Kobus, Patryk Czerech, Michał Ozga, Szymon Pankiewicz, Mikołaj Wasilewski, Jakub Orpik, Dawid Polkowski, Krzysztof Toporkiewicz, Michał Samborski, Maciej Twarowski Legia II: Gabriel Kobylak – Julien Tadrowski, Jan Ziółkowski, Lindsay Rose (89' Damian Byrtek) – Wiktor Puciłowski, Mateusz Możdżeń (89' Jakub Adkonis), Ihor Charatin, Igor Korczakowski (90' Kacper Wnorowski) – Wojciech Urbański (65' Jakub Jędrasik), Adam Ryczkowski, Cyprian Pchełka (90' Maksymilian Stangret) Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Tomek 82 - 1 godzinę temu, *.149.215 A nasi jakim składem grali??? odpowiedz

