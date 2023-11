Legia Warszawa 1-3 Piast Gliwice

Na wyjście zawodników przygotowana została wyjątkowa oprawa z wykorzystaniem pirotechniki, a następnie odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Początek nie był udany dla Legii. Już w 4. minucie goście zdobyli pierwszą bramkę, a jej strzelcem był Rafael Cadini. Na odpowiedź stołecznego zespołu nie trzeba było długo czekać. Skutecznym strzałem z dystansu wynik wyrównał Mykyta Storożuk. W 8. minucie na 2-1 strzelił Alan Gitahy. W 25. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Legii za zagranie ręką. Do piłki podszedł Michał Klaus. W bramce stanął Jakub Janiszewski i obronił strzał legionisty. W 31. minucie na strzał zdecydował się Tomasz Warszawski, ale trafił w słupek. Na 3 minuty przed końcem legioniści popełnili błąd, który wykorzystali przeciwnicy. Trzecią bramkę dla Piasta zdobył Kamil Roll. Po tej akcji trener Legii zdecydował się na wycofanie bramkarza. Legia Warszawa 1-3 (1-2) Piast Gliwice 0-1 - 03:48 Rafael Cadini 1-1 - 03:58 Mykyta Storożuk 1-2 - 07:43 Alan Gitahy 1-3 - 36:57 Kamil Roll Legia: 16. Tomasz Warszawski - 7. Andre Luiz, 11. Sergio Monteiro, 97. Davidson Silva, 10. Rui Pinto rezerwa: 18. Michał Sobków, 88. Adam Świątkowski, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 32. Krzysztof Flis, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski Piast: 23. Michał Widuch, 7. Vinicius Teixeira, 93. Rafael Cadini, 97. Patrik Zatović, 10. Vinicius Lazzaretti rezerwa: 83. Jakub Janiszewski, 6. Kamil Roll, 8. Piotr Matras, 9. Alan Gitahy, 11. Miguel Pehacha, 12. Breno Bertoline, 17. Alex Gonzalez, 66. Luis Bortoletto, 77. Edgar Varela żółte kartki: Silva - Teixeira, Zatović, Lazzaretti, Gitahy Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

W meczu 10. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z Piastem Gliwice 1-3. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 15 listopada, na wyjeździe z Futsalem Leszno.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.