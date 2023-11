Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki, którzy aż 6-0 rozbili Pilicę Białobrzegi. Unia Skierniewice nie dała szans Lechii Tomaszów Mazowiecki, choć do przerwy było tylko 1-0 dla skierniewiczan. Legia utrzymuje kontakt z czołówką, po tym jak rezerwy pokonały drugi zespół Jagiellonii. Jednak liderem jest GKS Bełchatów, który w pierwszej połowie przesądził losy spotkania z Olimpią Zambrów. Wyniki 16. kolejki III ligi Victoria Sulejówek 1-1 (0-0) Mławianka Mława Jagiellonia II Białystok 1-2 (0-2) Legia II Warszawa Pogoń Grodzisk Mazowiecki 6-0 (2-0) Pilica Białobrzegi ŁKS Łomża 2-3 (1-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki Warta Sieradz 3-1 (1-0) Concordia Elbląg Legionovia Legionowo 0-3 (0-2) Pelikan Łowicz GKS Wikielec 1-2 (0-1) Broń Radom Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-4 (0-1) Unia Skierniewice GKS Bełchatów 3-0 (3-0) Olimpia Zambrów Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Lfan - 1 godzinę temu, *.autocom.pl W końcu realne szanse na II ligę. Oby tak dalej. odpowiedz

