Futsal

W sobotę mecz futsalistów z Piastem Gliwice

Wtorek, 7 listopada 2023 r. 10:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o 18:00 futsaliści Legii rozegrają domowe spotkanie z Piastem Gliwice. Zachęcamy do zakupu biletów na mecz, który odbędzie się w hali przy ulicy Gładkiej 18.



Legioniści w obecnym sezonie na własnym parkiecie radzą sobie bardzo dobrze. Wierzymy, że ograniczona rotacja, w związku z kilkoma kontuzjami w zespole, nie przeszkodzi naszej drużynie w walce o trzy punkty z wiceliderem rozgrywek. Piast w tym sezonie w dziewięciu rozegranych meczach zdobył 22 punkty, notując tylko jeden remis i jedną porażkę. Głośny doping naszych kibiców na pewno może ponieść legionistów do wygranej!



Bilety kupować można na Legiafutsal.abilet.pl w cenie 15 zł (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 22 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Termin meczu: sobota, 11 listopada 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne)