Zrażewska trzecia w PSA Czech Open

17-letnia zawodniczka sekcji squasha Legii Warszawa, Sofija Zrażewska osiągnęła spory sukces, docierając do półfinału, mocno obsadzonego, międzynarodowego turnieju PSA Czech Open, który rozegrano w Brnie. Legionistka przegrała walkę o finał z późniejszą triumfatorką zawodów, Egipcjanką Hayą Ali 0-3 (5-11, 3-11, 2-11). Wyniki legionistki: I runda: Sofija Zrażewska - Tamara Holzbauerova 3-2 (8-11, 11-6, 6-11, 11-2, 11-9) II runda: Sofija Zrażewska - Anna Serme 3-0 (11-4,11-3, 11-2) 1/4 finału: Sofija Zrażewska - Alison Thomson (Szkocja) 3-2 (7-11, 11-4, 5-11, 11-7, 11-6) 1/2 finału: Sofija Zrażewska - Haya Ali (Egipt) 0-3 (5-11, 3-11, 2-11)

