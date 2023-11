Zespół Legia Ladies po wygranej w Pucharze Polski na Mazowszu, przystąpił do rywalizacji na szczeblu centralnym. Niestety dziś, już w 1/32 finału tych rozgrywek, legionistki odpadły z gry, przegrywając z PTC II Pabianice. W niedzielę nasz III-ligowy zespół czeka wyjazdowe, ligowe spotkanie z MUKS Tomaszów Maz. 1/32 finału PP: PTC II Pabianice 2-0 Legia Ladies

PP - 9 godzin temu, *.orange.pl Za szybko ale walczymy o awans w lidze ! Powodzenia Ladies !!! odpowiedz

