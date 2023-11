Koszykówka

Zapowiedź meczu z Katają Basket

Wtorek, 7 listopada 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia jest na najlepszej drodze do wygrania grupy J na pierwszym etapie rozgrywek FIBA Europe Cup. Aby przybliżyć się do tego celu, w środę legioniści muszą wygrać w Finlandii z Katają. Finowie na razie są bez wygranej w europejskich rozgrywkach, a i w lidze, idzie im coraz gorzej.



Pierwszy mecz obu drużyn rozegrany przed trzema tygodniami na Bemowie, miał dość jednostronny przebieg. Legioniści wypracowali sobie wyraźną przewagę już w pierwszej połowie, i po zmianie stron kontrolowali wynik, ostatecznie zwyciężając 85:62. Najlepszym strzelcem Legii w tamtym meczu był Aric Holman (16 pkt.), z kolei w zespole z Joensuu - Amanze Egekeze, zdobywca 12 punktów. Legioniści w pierwszym spotkaniu zagrali bez kontuzjowanego Christiana Vitala, który gdy wrócił do pełni sił, prezentuje naprawdę wysoką dyspozycję. Vital stał się liderem zespołu, i choć często gra bardzo indywidualnie, to dzięki jego zagraniom Legia zdołała wygrać cztery kolejne spotkania.







W rozgrywkach FIBA Europe Cup legioniści są jak dotąd niepokonani. Po wygranej z Katają, legioniści zwyciężyli na Słowacji z Patrioti Levice (+9), a następnie pokonali Oradeę (+11), notując ponad 50-procentową skuteczność z dystansu. Wysoką dyspozycję Legii potwiedziła również pierwsza połowa ostatniego meczu Orlen Basket Ligi z Twardymi Piernikami... Ale po przerwie wyraźnie zabrakło koncentracji, przez co torunianie zniwelowali 15-punktową przewagę, i do rozstrzygnięcia losów meczu potrzebna była dogrywka. W niej legioniści udowodnili swoją wyższość, w dużej mierze dzięki dyspozycji Vitala i Holmana. Nasz podkoszowy najpierw trafił ważną trójkę, a na siedem sekund przed końcem, przeprowadził skuteczny atak, dzięki któremu udało się doprowadzić do dodatkowego czasu gry. Chociaż w grze Legii jest jeszcze wiele do poprawy, cieszyć może coraz lepsza dyspozycja, lepsza gra w obronie, a i w ataku nasi gracze są zdecydowanie pewniejsi w porównaniu do wcześniejszych spotkań, choćby z Dzikami, czy Stalą.







Kataja spadła w Korisliidze na 4. miejsce - zespół może pochwalić się bilansem 4-3. Po meczu z Legią, przegrali cztery kolejne spotkania - domowy mecz z BC Nokia (-4), następnie domowe spotkanie z Oradeą (-14) oraz wyjazdowe mecze z Vilpas Vikings (-5) i Patrioti Levice (-13). Przełamanie przyszło dopiero w ostatni weekend, kiedy Kataja pokonała na wyjeździe Korihait Uusikaupunki 89:74. W FIBA Europe Cup, Finowie mają już tylko matematyczne szanse na wyjście z grupy z drugiego miejsca. Nawet jeśli szanse na awans do dalszego etapu rozgrywek są niewielkie, możemy być pewni, że na parkiecie zostawią całe serce i zrobią wszystko, by zaliczyć premierową wygraną w tych rozgrywkach. Przypomnijmy, że Kataja nie miała gwarantowanego miejsca w fazie grupowej FIBA Europe Cup i musiała wywalczyć je w kwalifikacjach. Turniej eliminacyjny rozegrany został na ich parkiecie, a awans do grupy zapewnili sobie w ostatnich sekundach meczu z Bułgarami z Czernomorca Burgas. Wygrana 96:85 sprawiła, że wyprzedzili o jeden mały punkt Szwedów z Boras.







Zespół Kataji wzmocniony został po pierwszym meczu z Legią środkowym z Kanady, Elijahem Lufilem. 25-latek mierzy 201 centymetrów i waży 127 kg. Dotychczas występował w G-League, a także w kanadyjskich ligach CEBL i NBL, dzięki czemu miał okazję rywalizować również w Amerykańskiej Lidze Mistrzów. "To naprawdę fizyczny zawodnik i takiego szukaliśmy - umięśnionego gościa z odpowiednią masą do pola trzech sekund. Twardo stawia zasłony, stanowi zagrożenie po obu stronach parkietu" - tak nowego gracza chwalił szkoleniowiec Kataji, Petri Virtanen. Zawodnik debiutował w nowej drużynie półtora tygodnia temu. W debiucie zaliczył 12 punktów w ciągu 27 minut (4/10 za 2 i 1/1 za 3), tyle samo punktów zdobył w ostatni weekend (6/9 z gry), dokładając do tego 10 zbiórek (w tym 6 na atakowanej tablicy).



Najlepszym strzelcem zespołu w rozgrywkach ligowych jest 24-letni Amerykanin, Nike Sibande, zdobywający średnio 25.2 pkt. W FIBA Europe Cup notuje 20.0 pkt. na mecz na bardzo dobrej skuteczności za 3 (42.9%). Drugim strzelcem jest środkowy, Amanze Egekeze, zdobywający w lidze 15.3 pkt., a w FIBA - 13.6 pkt. oraz 5.6 zb. Ważną rolę odgrywa również fiński rozgrywający, Tuomas Hirvonen (śr. 14.8 pkt.), który najlepszy występ zaliczył we wspomnianym meczu przeciwko Czernomorcowi Burgas - 21 punktów, 5 asyst i +/- 22.



Legia w Joensuu grała już na jesieni 2019 roku i wtedy też zaliczyła jedyną porażkę z Finami. Tamto spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy po dwóch dogrywkach 112:105. Tym razem mecz odbędzie się w innej hali niż przed czterema laty, bowiem Kataja niedawno przeniosła się do 2,5-tysięcznego obiektu, Motonet Areny. Przypomnijmy, że poprzednia hala Kataji była częścią zadaszonego centrum sportu, gdzie znajdowała się m.in. bieżnia lekkoatletyczna. Nowy obiekt znajdujący się na terenie parku sportowego Mehtimäki, wykorzystywany jest również do innych dyscyplin sportu (m.in. unihokeja), a korzystają z niego również studenci znajdującego się tuż obok Uniwersytetu. Hala została oddana do użytku w kwietniu 2022 roku (na półfinały play-off), a opóźnienie realizacji inwestycji miało związek z małą dostępnością materiałów potrzebnych do jej wykończenia. Inwestycja sfinansowana została ze środków miejskich oraz z Ministerstwa Edukacji i Kultury.



Legia do Finlandii poleci we wtorek przed południem, a w drodze do Joensuu, legionistów czeka jeszcze przesiadka w Helsinkach. We wtorek wieczorem legioniści przeprowadzą trening w hali, w której rozegrane zostanie środowe spotkanie 4. kolejki FIBA Europe Cup. Początek meczu o godzinie 17:30 czasu polskiego, a transmisja dostępna będzie na kanale FIBA na Youtube.



KATAJA BASKET JOENSUU

Liczba wygranych/porażek: 5-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,4 / 77,3

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,0%



Skład: Tuomas Hirvonen, Grant Singleton, Teemu Knihtinen (rozgrywający), Otso Purmonen, Sebastian Lindberg, Nike Sibande (rzucający), Robin Danes, Vatangoe Donzo, Thomas Tumba, Henri Permanto (skrzydłowi), Devin Thomas, Amanze Egekeze, Elijah Lufile (środkowi)

trener: Petri Virtanen, as. Teemu Turunen



Przewidywana wyjściowa piątka: Tuomas Hirvonen, Nike Sibande, Thomas Tumba, Amanze Egekeze, Devin Thomas.



Najwięcej punktów: Nike Sibande śr. 25.2, Amanze Egekeze 15.3, Tuomas Hirvonen 14.8.



Ostatnie wyniki: Kobrat Lapua (d, 79:76), Boras Basket (d, 71:78), Czernomorec Burgas (d, 96:85), KTP Basket (w, 67:68), Pyrinto Tampere (d, 77:71), Kauhajoen Karhu (w, 88:80), Legia Warszawa (w, 85:62), BC Nokia (d, 81:85), CSM Oradea (d, 73:87), Salon Vilpas Vikings (w, 80:75), Patrioti Levice (w, 68:55), Korihait Uusikaupunki (w, 74:89).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.10.2023 Legia Warszawa 85:62 Kataja Joensuu

13.11.2019 Kataja Joensuu pd. 112:105 Legia Warszawa

23.10.2019 Legia Warszawa 86:55 Kataja Joensuu (na Torwarze)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,4 / 74,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,6%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 89 (17,8), Raymond Cowels 89 (śr. 12,7), Aric Holman 68 (11,3), Michał Kolenda 67 (9,6), Shawn Pipes 74 (10,6).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84).



Termin meczu: środa, 8 listopada 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Joensuu, Kisapolku 1 (Motonet Arena)

Pojemność hali: 2500 miejsc

Transmisja: Youtube/FIBA