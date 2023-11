Rendulić: Faworytem meczu jest Legia

Środa, 8 listopada 2023 r. 17:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Legia jest bardzo mocnym zespołem. Jednym z najtrudniejszych w tym momencie z jakim moglibyśmy zagrać. Na pewno z pomocą kibiców będzie starała się grać agresywnie od początku. Musimy się obronić, szukać swoich szans i spróbować wygrać. Zwycięstwo pozwoli utrzymać szansę na awans z grupy. Będziemy grać o zwycięstwo, ale faworytem jest Legia - mówi przed rewanżowym spotkaniem z Legią trener Zrinjskiego Mostar, Krunoslav Rendulić.









- Legia ma 6 punktów w grupie. Przy zwycięstwie będzie miała komfortową sytuację. My postaramy się skomplikować tą sytuację warszawiakom i zrobimy wszystko, by tak było.



- Nie podejdziemy do tego meczu zrelaksowani. Legia jest faworytem, ale piłka nożna jest nieprzewidywalna, nawet z teoretycznie mocniejszymi rywalami można wygrać. My nastawiamy się na takie zwycięstwo, które pozwoli nam przesunąć się wyżej i być może myśleć o dalszym awansie.



- Najmocniejsza w grupie jest Aston Villa. My oczywiście jesteśmy teoretycznie najsłabsi. Legię umieściłbym między drugą, a trzecią pozycją. Co nie oznacza, że na końcu zmagań w grupie wszystko może wyglądać inaczej.



Josip Corluka



- Po poprzednim spotkaniu znamy Legię trochę lepiej. Jesteśmy jednak świadomi, że będą lepsi dzięki atutowi swojego boiska. Musimy jednak robić swoje i pokazać się z dobrej strony. Musimy przede wszystkim pokazać wszystko na co nas stać, bo Legia jest dobra jakościowo. Musimy być skoncentrowani na obronie i szukać swoich szans w ataku.



- Mieliśmy doświadczenie w meczu z Aston Villą, tam też był pełny stadion i niesamowita atmosfera. Musimy to jednak odstawić na bok, skoncentrować się na sobie i zagrać dobry mecz.