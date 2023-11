W niedzielę legijna zbiórka zabawek dla dzieci z CZD

Kibice Legii Warszawa z grupy Dobrzy Ludzie, organizują legijną zbiórkę zabawek dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka. Pierwsza odsłona akcji "Kibice Legii Dzieciom" będzie miała miejsce przed niedzielnym meczem z Lechem (12 listopada). Akcja legionistów potrwa do 17 grudnia, o kolejnych terminach zbierania zabawek będziemy informować. Zbierane będą tylko i wyłącznie nowe zabawki. Co zbieramy? - wyłącznie nowe zabawki dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka - pluszaki, gry planszowe, puzzle - samochodziki, zapakowane lalki, klocki, kolorowanki

Danny - 2 godziny temu, *.chello.pl W którym dokładnie miejscu będzie prowadzona zbiorka? Jest to dość istotna informacja odpowiedz

Artur - 16 godzin temu, *.orange.pl Gdzie będzie prowadzona ta zbiórka? odpowiedz

