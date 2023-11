Koszykówka

Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

Piątek, 10 listopada 2023 r. 15:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotę koszykarze Legii udadzą się na wyjazdowy mecz z Treflem Sopot, w którym słabsze wyniki na początku sezonu, zmusiły sztab i działaczy do zmian. Pierwszą z nich było zakontraktowanie w ostatnich dniach Jakuba Schenka.



Rozgrywający, którego kontrakt z Legią na sezon 2023/24 nie wszedł w życie, po tym jak zawodnik nie przeszedł testów, związał się dwumiesięczną umową z Anwilem. Tam miał wrócić do formy po poważnej chorobie, a jednocześnie pomóc włocławianom podczas nieobecności kontuzjowanego Kamila Łączyńskiego. I choć obie strony wydawały się zadowolone, po tym krótkoterminowym kontrakcie, to ostatecznie "Rottweilery" nie zdecydowały się na parafowanie umowy z rozgrywającym nowej umowy. Forma Schenka wzbudziła jednak zainteresowanie kilku klubów, a zawodnik ostatecznie doszedł do porozumienia z Treflem. Możemy być więc pewni, że w sobotę zawodnik będzie robił wszystko, by udowodnić sztabowi Legii, że latem podjął błędną decyzję.



Media spekulowały w ostatnim czasie, że słabe wyniki sopocian mogą oznaczać zmianę na stanowisku pierwszego trenera. I to pomimo faktu, że kontrakt Chorwata - Zana Tabaka obowiązuje do końca sezonu 2024/25. Głosy krytyki pojawiły się przede wszystkim po niedawnych porażkach z Czarnymi (-9) i Spójnią (-7). Na pewno sporo zmienił wynik ostatniego meczu, w którym sopocianie pokonali na trudnym terenie w Ostrowie Wielkopolskim - "Stalówkę" 71:70. Trefl ma obecnie na swoim koncie zaledwie trzy wygrane w siedmiu meczach, ale cały czas może zrealizować przedsezonowe cele, szczególnie jeśli już na tym etapie rozgrywek zdecydowano, że konieczne będą zmiany w składzie.



Podstawowym rozgrywającym w zespole Zana Tabaka jest Węgier, Benedek Varadi, który przez niemal całą dotychczasową karierę związany był z Falco Szombately. Dopiero w ostatnim sezonie wyjechał z Węgier i występował w mocnym litewskim zespole - Rytas Wilno. W Treflu zdobywa średnio 13.0 pkt. na mecz (przy skuteczności za 3 na poziomie 44%) i rozdaje 5 asyst. Drugą jedynką dotychczas był Paul Scruggs (śr. 9.4 pkt. i 4.6 as.). Karierę Scruggsa mocno wyhamowała poważna kontuzja - zerwanie więzadeł krzyżowych, która uniemożliwiła mu wybór w drafcie do NBA. Dla tego obwodowego gracza, mogącego występować na pozycjach 1-3, ze sporym zasięgiem ramion, występy w Treflu są pierwszym kontaktem z koszykówką na Starym Kontynencie. Teraz do prowadzenia gry wprowadzany będzie również wspomniany Jakub Schenk, zaś Scruggs może zabrać nieco minut sprowadzonemu do gry jako rzucający obrońca - Aaronowi Bestowi. 31-latek w ostatnim sezonie występował w London Lions, również w Eurocupie (śr. 7.4 pkt.), i szykowany był na lidera zespołu. Kanadyjczyk występował już w Europie, w takich klubach jak MHP Riesen Ludwigsburg (w Niemczech), PAOK Saloniki (w Grecji), czy Boulazac Basket Dordogne (we Francji). W siedmiu rozegranych w OBL meczach, notował średnio 10.6 pkt., ale słabo punktował z dystansu, trafiając zaledwie co czwartą próbę za 3 punkty.



Na pozycji numer dwa, o miejsce na parkiecie z Bestem rywalizuje sprowadzony ze Słupska Jakub Musiał. Na razie otrzymuje ok. 20 minut co mecz, a w tym czasie zdobywa 5.6 pkt. Trefl już przed pozyskaniem Schenka, mógł pochwalić się bardzo przyzwoitą polską rotacją. Trener Tabak ma do dyspozycji m.in. reprezentantów Polski - Jarosława Zyskowskiego i Mikołaja Witlińskiego. Ten pierwszy, występujący na pozycjach 3-4, jest obecnie najlepszym strzelcem zespołu (śr. 13.4 pkt.) i jest graczem bardzo wszechstronnym. Potrafi zagrać na piłce, minąć, rzucić z dystansu (38.7% za 3), jak i dynamicznie skończyć akcję w strefie podkoszowej. Z Treflem związał się, podobnie jak trener Tabak, trzyletnią umową, po paroletnich występach w Zastalu. Przypomnieć można, że kilkanaście miesięcy temu, popularny "Zyzio" był bliski przenosin do Legii, ale wówczas działacze Zastalu zaproponowali reprezentantowi Polski warunki nowego kontraktu i ten nie zdecydował się na przenosiny do stolicy.



Witliński po dwóch latach spędzonych w Słupsku, wrócił do Trefla, w którym występował ostatnio przed dziesięciu laty i zdobywał medale młodzieżowych mistrzostw Polski (srebro w MP U-18 i brąz w MP U-20). Witliński nie rzuca z dystansu, ale potrafi powalczyć o piłkę na obu tablicach (śr. 6.1 zb. na mecz) i skutecznie kończyć akcje z pola trzech sekund. Średnio notuje 9.1 pkt. W strefie podkoszowej ważną rolę odgrywa mierzący 213 centymetrów Belg, Andy Van Vliet. Ostatnie dwa lata spędził w Izraelu w Bnei Herzelia, gdzie notował 9.7 pkt. i 6.3 zb. Reprezentant Belgii zdobywa w Sopocie 12.1 pkt. na mecz i 4.9 zb. Na pozycjach 3-4 blisko 23 minuty na mecz otrzymuje Amerykanin, Auston Barnes (śr. 6.1 pkt.). 31-latek trafił do Sopotu (z opcją przedłużenia na drugi sezon) z węgierskiego Szolnoki Olajbanyasz, gdzie trafiał 42.4% rzutów za 3. Uzupełnieniem podkoszowej rotacji stanowi Szymon Tomczak, który dostaje śr. 10 minut na mecz. Tuż przed meczem z Legią, Trefl wypożyczł Błażeja Kulikowskiego do MKS-u Dąbrowa Górnicza.



Legia do Sopotu przyjedzie krótko po występie w FIBA Europe Cup. Legioniści zwyciężając w Joensuu z Katają, znacznie przybliżyli się do wygranej w grupie J i awansu z pierwszego miejsca do kolejnego etapu rozgrywek. Choć występ w Finlandii nie należał do najlepszych, szczególnie pod względem gry obronnej, teraz legioniści muszą skupić się na szybkiej regeneracji, bowiem czasu na przygotowanie do meczu ligowego ma znacznie mniej niż rywal z Sopotu. Legioniści do Warszawy wrócili dopiero w czwartek po południu, a już w piątek po porannych zajęciach na Bemowie, ruszać będą w drogę do Trójmiasta. Legia ze względu na regularne występy w europejskich pucharach, musiała przywyknąć już do sporej intensywności, która szczególnie daje się we znaki, w przypadku "kumulacji" meczów wyjazdowych. A wszystko wskazuje na to, że czekają nas mecze co parę dni przynajmniej do połowy lutego przyszłego roku.



Mecz z Treflem będzie na pewno wyjątkowym wydarzeniem dla Michała Kolendy, który po wielu latach spędzonych w Trójmieście, od tego sezonu reprezentuje barwy Legii. Michał szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie zespołu prowadzonego przez Wojciecha Kamińskiego i na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jak na razie występuje śr. 25,5 min., a w tym czasie notuje 9.6 pkt. W ostatnich spotkaniach zdecydowanie lepiej niż na początku sezonu spisuje się Christian Vital, choć akurat jego skuteczność za 3 w Joensuu (1/9), była daleka od idealnych. Z drugiej strony, z "CV" na parkiecie, legioniści zaliczyli bilans +8. W Finlandii najskuteczniejszym graczem z gry był Raymond Cowels, który trafił aż 6 trójek (na 10 prób), a najwięcej asyst zaliczył PJ Pipes - pięć. Trener Kamiński starał się rotować odpowiednio składem, zdając sobie sprawę, z czekających go kolejnych meczów. Bardzo dobrze "swoje" 24,5 min. wykorzystał Marcel Ponitka, wprowadzający sporo spokoju w rozgrywanie akcji naszej drużyny. Marcel nie "siłował" rzutów - oddał tylko dwa rzuty z gry (oba celne), wymusił kilka przewinień, skutecznie egzekwował rzuty wolne (5/6) i rozdał cztery asysty, a z nim na parkiecie legioniści zaliczyli bilans +11.



W ostatnim sezonie legioniści wygrali oba mecze z Treflem - najpierw zwyciężyli na Bemowie (+8), następnie dwa punkty zainkasowali pod koniec sezonu zasadniczego w meczu wyjazdowym (+10). Rok wcześniej z kolei oba spotkania wygrali sopocianie. W ostatnich siedmiu latach, bilans bezpośrednich meczów obu drużyn to 6 wygranych i 6 porażek.



Spotkanie Trefla z Legią, rozegrane zostanie w sobotę, 11 listopada o godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję zobaczyć będzie można w Polsacie Sport Extra. Bilety sprzedawane są w serwisie abilet.pl. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji, sięgającej nawet 5 tysięcy osób, dzięki zaproszeniu na spotkanie ponad 2 tysięcy dzieci. Przy okazji sobotniego meczu, sopocianie organizują w Ergo Arenie finał konkursu plastycznego "Aktywne Kaszuby". Właśnie dla najmłodszych, organizatorzy szykują atrakcje wokół parkietu, które mają przybliżyć najmłodszym regionalną kulturę.



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 3-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,0 / 83,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 66,7%



Skład: Paul Scruggs, Benedek Varadi, Jakub Schenk, Jakub Musiał, Miłosz Toczek (rozgrywający), Jarosław Zyskowski, Aaron Best, Wiktor Jaszczerski (rzucający), Auston Barnes, Filip Gurtatowski, Błażej Kulikowski (skrzydłowi), Andy Van Vliet, Szymon Tomczak, Mikołaj Witliński (środkowi)

trener: Žan Tabak, as. Radosław Soja



Przewidywana wyjściowa piątka: Benedek Varadi, Paul Scruggs, Aaron Best, Jarosław Zyskowski, Mikołaj Witliński.



Najwięcej punktów: Jarosław Zyskowski 94 (śr. 13,4), Benedek Varadi 91 (13,0), Andy Van Vliet 85 (12,1).



Ostatnie wyniki: Anwil (w, 91:83), Start (d, 73:82), Zastal (w, 85:97), Dziki (d, 96:85), Czarni (d, 81:90), Spójnia (w, 80:73), Stal (w, 70:71).



Ostatnie mecze obu drużyn:

16.04.2023 Trefl Sopot 70:80 Legia Warszawa

15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (PP w Lublinie)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,4 / 74,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,6%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 89 (17,8), Raymond Cowels 89 (śr. 12,7), Aric Holman 68 (11,3), Michał Kolenda 67 (9,6), Shawn Pipes 74 (10,6).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89).



Termin meczu: sobota, 11 listopada 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1 (Ergo Arena)

Pojemność hali: 11 409 miejsc

Cena biletów: 24, 29, 34 i 40 zł (ulgowe) oraz 33, 38, 43 i 49 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra