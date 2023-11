NS: W czwartek wypełniamy stadion pół godziny przed meczem

Wtorek, 7 listopada 2023 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy apelują do wszystkich kibiców, by w czwartek pojawili się na trybunach najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, tj. o 18:15. Ma to związek z szykowaną oprawą meczu Ligi Konferencji Eiropy ze Zrinjskim Mostar.