Przybliżyć się do awansu!

Czwartek, 9 listopada 2023 r. 06:46 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa rozegra czwarty mecz w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Podobnie jak przed dwoma tygodniami, przeciwnikiem naszej drużyny będzie HSK Zrinjski Mostar. Ostatnio "Wojskowi" nie mieli łatwej przeprawy z klubem z Bośni i Hercegowiny, który na swoim stadionie zagrał zaskakująco odważnie. Na Łazienkowskiej goście nie będą mieli nic do stracenia, co może zwiastować nam ciekawe widowisko.









Przerwana seria



Po ostatniej wygranej kibicom Legii spadł kamień z serca. Przeciwko Radomiakowi "Wojskowi" nie zagrali może najpiękniej, ale swój cel, czyli trzy punkty, osiągnęli. Dzięki temu ligowa seria przegranych z rzędu zakończyła się na czterech. Przed Kostą Runjaiciem jeszcze na pewno sporo pracy. Ewentualne zwycięstwo w czwartek z całą pewnością podbudowałoby nieco obniżone ostatnimi czasy morale. Co więcej, trzy punkty znacznie przybliżyłby legionistów do awansu z grupy, w której przed 4. kolejką zajmują pierwsze miejsce.



Przeciwko Radomiakowi Radom Legia zagrała w takim samym ustawieniu jak w niedawnym spotkaniu z GKS-em Tychy. Trener słusznie wyszedł z założenia, że zwycięskiego składu się nie zmienia i tym razem nie zdecydował się nawet na żadne niepotrzebne roszady w żadnej formacji, a szczególnie w obronie. Takie działanie przyniosło bardzo dobre efekty. Defensywa zagrała solidnie, a jej liderem był Rafał Augustyniak, który miewał już w tym sezonie słabsze występy na tej pozycji. Z racji napiętego kalendarza i zbliżającego się wielkimi krokami hitowego starcia na własnym stadionie z Lechem Poznań, można spodziewać się jednak zmian w wyjściowym ustawieniu. Blok obronny najprawdopodobniej zostanie nieco zmieniony i można mieć jedynie nadzieję, że obejdzie się to bez znaczącego wpływu na jego końcową dyspozycję.



fot. Mishka / Legionisci.com



Zrinjski musi punktować



Po niedawnym spotkaniu z Legią HSK Zrinjski rozegrał trzy mecze - dwa w lidze i jeden w krajowym pucharze. W rodzimej ekstraklasie zdobył cztery punkty. Najpierw dosyć niespodziewanie zremisował na wyjeździe z HSK Posuje 2-2, a więc zespołem ze środka tabeli. Natomiast przed kilkoma dniami pokonał pewnie 3-1 FK Tuzlę City. W obydwu meczach do siatki przeciwników trafił najlepszy strzelec Zrinjskiego - Nemanja Bilbija, który dał się również we znaki legionistom podczas pierwszego spotkania w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Aktualnie napastnik jest najlepszym strzelcem w swojej drużynie, mając we wszystkich rozgrywkach 13 strzelonych goli. Oprócz ligowych potyczek HSK Zrinjski pewnie awansował do kolejnej rundy krajowego pucharu. 2 listopada nie dał najmniejszych szans grającemu w niższej klasie rozgrywkowej NK Celik Zenica, który został rozgromiony aż 6-0.





Miejsce po ostatniej kolejce2Najlepszy strzelecNemanja Bilbija (13)Ostatni mecz3-1 FK Tuzla CityOstatni przeciwko Legii1-2 (sezon 23/24, 3. kolejka Ligi Konferencji Europy)





Kiedy zespół z Bośni i Hercegowiny podejmował Legię na swoim stadionie pokazał się relatywnie z dobrej strony. Gospodarze zagrali odważnie, dzięki czemu to oni jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Potem nie mieli już jednak tyle szczęścia i dosyć szybko sami doprowadzili do remisu za sprawą samobójczego trafienia Slobodana Jakovljevicia. Można jedynie przypuszczać, że na Łazienkowskiej wyjdą nastawieni nieco bardziej defensywnie, chociaż z drugiej strony muszą zacząć punktować w tabeli Ligi Konferencji Europy. Po ostatniej przegranej z Legią Bośniacy znajdują się na trzecim miejscu ze stratą trzech punktów do drugiej lokaty. Kolejna przegrana mocno skomplikowałaby im sytuację.



Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii ze Zrinjskim Mostar rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45. Transmisję będzie można zobaczyć na TVP Sport, na stronie www.sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Jakim składem?



