KSW: 20 stycznia walka Wrzoska na Torwarze

Znany jest termin najbliższej walki Arkadiusza Wrzoska w KSW. Legionista walczyć będzie podczas 90. gali XTB KSW, która w sobotę, 20 stycznia 2024 roku zorganizowana zostanie na Torwarze. Rywalem Wrzoska będzie Chorwat, mistrz chorwackiej organizacji FNC, Ivan Vitasović - będzie to walka wieczoru (kat. 120,2 kg/265 lb). Arek ma na swoim koncie trzy wygrane w KSW - pokonał kolejno Tomasza Sararę, Tomasa Moznego i Bogdana Stoicę. Dla Vitasovicia walka z Wrzoskiem będzie debiutem w okrągłej klatce. W zawodowym MMA Chorwat startuje od 2012 roku, tocząc 18 pojedynków, z których wygrał 12 (w tym 11 przed czasem). Jest mistrzem wagi ciężkiej organizacji Fight Nation Championship. Bilety na galę kupować można TUTAJ . Z kolei w najbliższą sobotę, 11 listopada w Radomiu, debiut w KSW zaliczy inny legionista, Jacek "Siexa" Gać , który mierzyć się będzie z Michałem Gniadym (w limicie wagowym do 80 kg).

