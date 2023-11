Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

JACUNHO - 34 minuty temu, *.net.pl Gratulacje!!!! Właśnie Wielka Legia wygrywa po raz tysięczny w oficjalnym meczu o punkty na swoim terenie. Brawo odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.com.pl Teraz w drugą stronę zamiast strzelać bo miał przepyszną sytuację to podawał do Elitima odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Nie pamiętam kiedy tak miło oglądało się mecz nie meczac się widokiem Slisza i Rosołka na boisku. odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Muci natychmiast na ławę. odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.net.pl Muci dochodzi do siebie. Sam!!!! Nikogo nie widzi koło siebie,tylko ciągnie,ciągnie i traci odpowiedz

Burgin - 2 godziny temu, *.aster.pl Never Surrender

stary kawałek zespołu Saxon - z płyty "Denim and Leather" 1981 odpowiedz

Czarnogorzec - 48 minut temu, *.vectranet.pl @Burgin: szacun za skojarzenie i dobry gust muzyczny;) odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl Jest ku..,i teraz tylko nie odpuszczać i nie pilnować wyniku i grac swoje odpowiedz

Staszek Wiertara - 3 godziny temu, *.0.0 Już raz pisałem po porażce ze Stalą Mielec, że nie rotuje się co skład obrońcami. Oby to się źle dziś nie skończyło odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

...................... Hładun ...................

Burch ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Augustyniak ... Elitim ... Kun

...................... Josue ....................

...................... Kramer ... Muci ............

LEGIA Mistrz !!!

2:1 odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No to chłopaki kiełbasy do góry i golimy frajerów. Jazda z nimi na pełnej k.... Pożyjemy zobaczymy za 3 godziny co się....odwali. Jazda LEGIA WARSZAWA ukochana ma. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.