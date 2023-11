Konferencja pomeczowa

Rendulić: Legia pokazała jakość

Czwartek, 9 listopada 2023 r. 21:18 Fumen, źródło: Legionisci.com

Krunoslav Rendulić (trener Zrinjskiego): Gratuluję Legii zwycięstwa. Chcieliśmy od początku naciskać na defensywę gospodarzy i myślę, że dobrze weszliśmy w spotkanie. Jednak wystarczył jeden celny strzał i zrobiło się 1-0. Tu kluczowa okazała się jakość zawodnika, który uderzył bardzo dobrze półwolejem.



Byliśmy pod presją, ale popełniliśmy błąd, który zaowocował rzutem karnym i Legia podwyższyła na 2-0. Wtedy przegraliśmy to spotkanie. Niestety nie mam Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego, żeby wszedł i przedryblował pięciu zawodników i strzelił bramkę. Próbowałem stosować zmiany w ustawieniu, ale Legia pokazała jakość na boisku. Skoczyło się 2-0 i tyle.

Niemniej należą się słowa uznania dla zespołu za to, co pokazał. W drugiej połowie Legia mogła podwyższyć na 3-0, ale mieliśmy szczęście przy akcji Pawła Wszołka. Warszawski zespół potrafi wykorzystać słabość rywala. Myślę, że zapłaciliśmy cenę za mniejsze doświadczenie w europejskich pucharach.

Graliśmy trójką obrońców, bo wiedzieliśmy, że Legia zaatakuje od pierwszej minuty i będzie próbowała atakować skrzydłami. Jednak straciliśmy dwie bramki i wszystkie plany oraz założenia wzięły w łeb.



Teraz musimy odpocząć, zebrać siły do poniedziałku, bo czekają nas derby Mostaru. Będziemy grać z Velezem na wyjeździe i teraz musimy skoncentrować się na tym spotkaniu.



Za nami cztery mecze w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Pokazaliśmy się z dobrej strony, czego owocem są 3 punkty. Prawdę mówiąc, w każdym spotkaniu byliśmy równym konkurentem dla rywali. W Birmingham broniliśmy się dzielnie do samego końca. U siebie powinien być remis z Legią. Generalnie mało kto o nas wiedział, a teraz, dzięki naszej postawie, więcej osób o nas usłyszy. Myślę, że Legia ma 80% szans na awans i kibicuję warszawskiej drużynie, żeby cieszyła się z wyjścia z grupy.