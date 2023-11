Na stadionach: Uroczyste 20-lecie OCB

Wtorek, 14 listopada 2023 r. 16:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ligowy klasyk pomiędzy Legią i Lechem tym razem odbył się bez opraw z obu stron, a najgłośniej po meczu było nt. skandalicznego zachowania policji, która dała się we znaki poznaniakom, nadużywając swoich praw. Na trybunach większości stadionów pojawiły się w ostatnich dniach hasła nawiązujące do 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.



Grupa Orange City Boys z Lubina świętowała 20-lecie działalności i na meczu z Widzewem zaprezentowała trzy bardzo przyzwoite oprawy, oczywiście okraszone pirotechniką. Ultrasowali także widzewiacy, którzy przyjechali na Dolny Śląsk pociągiem specjalnym w 911 osób.



Fani Legii zaprezentowali okazałą choreografię na czwartkowym meczu Ligi Konferencji ze Zrinjskim. Lechiści przygotowali oprawę na dwie trybuny na meczu z Wisłą. Oprawy przygotowali również kibice Korony, GKS-u Katowice, Podbeskidzia, Polonii Bytom (na zgodowym meczu PP z Arką), Mazovii, Olimpii Elbląg, Elany czy Olimpii Grudziądz.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Lech Poznań (1665)

Lechici przyjechali do Warszawy dwoma pociągami specjalnymi w 1665 osób. Przy wejściu na stadion mieli spore problemy z policją, która mocno nadużywała swoich praw. Lechici z trzema flagami. Na trybunach komplet, ponad 29 tys. kibiców. Obie ekipy bez oprawy.



Zagłębie Lubin - Widzew Łódź (911)

Widzewiacy w dobrej liczbie stawili się w Lubinie (911 os.) pociągiem specjalnym, prezentując białe i czerwone chorągiewki, transparent "Widzew Polska" oraz racowisko. Wywiesili 9 flag. Ekipa OCB świętowała 20-lecie działalności kilkoma prezentacjami. Pierwsza oprawa to transparent "Czy będzie pirotechnika?" + malowana sektorówka, a następnie racowisko. Później zaprezentowali transparent "Bez poczucia winy, odpalamy w 20 urodziny", paląc kilkadziesiąc rac i trochę wulkanów. Trzecia prezentacja lubinian składała się z transparentu "Za wsparcie ludziom ukłony. 20 lat wspólnie upiększamy stadiony", malowanej sektorówki i strobo + ogni wrocławskich po bokach.



Cracovia - Śląsk Wrocław (400)

Na meczu ponad 6,2 tys. kibiców, w tym 400-osobowa grupa fanów Śląska, podróżująca transportem kołowym. W sektorze gości wywiesili cztery flagi.



Stal Mielec - Górnik Zabrze (400)

Do Mielca przyjechało 400 kibiców Górnika, w tym Wisłoka (60) i ROW (2). Przyjezdni z biało-czerwonym transparentem "Cześć i chwała".



ŁKS Łódź - Piast Gliwice (330)

Gospodarze z mocno przerzedzonym młynem. Wywiesili biało-czerwony transparent "105 lat niepodległej Polski". Piast przyjechał pociągiem specjalnym, wieszając m.in. transparent "Wielka Polska Niepodległa". Gliwiczanie wspierani przez GKS Jastrzębie (35) i Sigmę Ołomuniec (8).



Korona Kielce - Jagiellonia Białystok (310)

Jagiellonia do Kielc przyjechała w 310 osób i z pięcioma flagami. Koroniarze z patriotyczną oprawą - pasami materiału i sektorówkami z orłem w koronie i hasłem "Ciągle biały, ciągle dumny. Patrz na orła w koronie, mógł być cały czerwony, krwią przelaną przez naszych niech mocniej wbija swe szpony".



Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (120)

Ponad 19,2 tys. kibiców na meczu w Szczecinie, w tym liczny młyn Portowców. Raków przyjechał w 120 osób i z dwiema flagami.



Warta Poznań - Puszcza Niepołomice (16)

Fani z Niepołomic do Grodziska Wlkp. przyjechali w 16 osób i z trzema flagami.



Ruch Chorzów - Radomiak Radom (-)

Tylko 12,8 tys. kibiców obejrzało drugi w tym sezonie mecz Ruchu na stadionie Śląskim - sporo mniej niż na premierowym spotkaniu. Cały czas chorzowianie nie przyjmują kibiców gości.



Niższe ligi:



Termalica Nieciecza - Stal Rzeszów (459)

Przyjezdni z biało-czerwonym płótnem "105 lat wielkiej Polski niepodległej".



GKS Katowice - GKS Tychy (400)

Fani z Tychów przyjechali na derby w 400 osób. Na trybunach łącznie 3,8 tys. kibiców. GieKSiarze zaprezentowali oprawę przedstawiającą Yodę, hasło "Jeden Tylko Klub Jest", a całość uzupełniła pirotechnika.



Unia Wąbrzeźno - Sparta Brodnica (200)

Liczna delegacja Sparty, wspierana przez Legię Chełmża (65), Zagłębie Sosnowiec (13), Mławską Wiarę (10), Motor Lubawa (5), stawiła się w Wąbrzeźnie z sześcioma flagami. Przyjezdni odpalili piro.



Radunia Stężyca - Stomil Olsztyn (168)

Stomilowcy na wyjeździe do Stężycy byli wspierani przez Lechię Gdańsk (70) i Polonię Bydgoszcz (2).



Znicz Pruszków - Motor Lublin (115)

Motorowcy otrzymali 105 biletów i tylko tyle osób wpuszczono do klatki w Pruszkowie. Wywiesili jedną, biało-czerwoną flagę.



ŁKS Łomża - Świt Nowy Dwór Maz. (52)

Wisła Płock - Odra Opole (42)



Lechia Gdańsk - Wisła Kraków (-)

Lechiści zaprezentowali transparent "Za Lechią stoimy murem, walcząc o wyższe cele. 2008-2023. Biało-zielona rodzina - po kres życia przyjaciele" oraz wycinaną sektorówkę przedstawiającą trzech kibiców i kartoniadę na trybunie prostej "Lechiści". Później przygotowali kartoniadę "PDW", transparent "Donosicielstwo - grzech ciężki - śmiertelny" i odpalili kilkadziesiąt rac.



Puchar Polski:



Wisła Puławy - Widzew Łódź (260)

Widzewiacy w Puławach wspierani przez KKS Kalisz i Ruch, stawili się w 260 osób i z dwiema flagami. W drugiej połowie odpalili trochę pirotechniki.



Resovia - Jagiellonia Białystok (230)

Białostoczanie do Rzeszowa przyjechali w 230 osób, w tym delegacja Mazura Ełk. Przyjezdni z pięcioma flagami. Resovia odpaliła race.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin (160)



Wyjazd tygodnia: 1665 kibiców Lecha Poznań w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo Zagłębia Lubin na meczu z Widzewem



