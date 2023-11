Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Środa, 8 listopada 2023 r. 14:30 Raffi, źródło: Legionisci.com

w zaległym meczu Ekstraligi U16 (rocznik 2008 i mł.) Legia wygrała 3-1 (3-0) z Varsovią i podtrzymała swoje szanse na mistrzostwo jesieni. Zespół U13 dobrze zaprezentował się w Ekstralidze U14 pokonując 3-1 starszych kolegów z Radomiaka. Gracze LSS z rocznika 2009 wygrali z kolei 6-3 z Przyszłością Włochy.



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Legia U16 3-1 (3-0) UKS Varsovia 2008.

Gole:

1-0 9 min. Kacper Borowiec (as. Jan Gawarecki)

2-0 18 min. Jan Gawarecki (z rzutu wolnego)

3-0 32 min. Kacper Borowiec b.a. (po przechwycie)

3-1 90+4 min. Szymon Rusin (z dystansu)



Legia: Jan Bienduga - Piotr Bartnicki [09](70' Antoni Sobolewski), Bartosz Korżyński [09](85' Fabian Mazur [09]), Mateusz Lauryn, Igor Mirowski - Marcel Kiełbasiński (75' Jakub Sito), Szymon Piasta [09], Kacper Borowiec - Jan Gawarecki, Ksawery Jeżewski, Juliusz Rafalski (81' Jakub Oremczuk)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



W zaległym meczu Ekstraligi U16 (rocznik 2008 i mł.) Legia wygrała 3-1 (3-0) z UKS Varsovią. W pierwszej połowie legioniści, pomni remisu w pierwszym meczu tych drużyn, grali bardzo aktywnie w grze ofensywnej, zaskakiwali również przeciwników wysokim pressingiem. W drugiej połowie z początku obraz gry nie uległa zmianie, jednak z upływem minut jakość gry Legii zaczęła słabnąć mimo zmian. Goście wykorzystali w końcu okres lepszej gry zdobywając w doliczonym czasie gry gola za sprawą wychowanka Legii - Szymona Rusina, na więcej jednak nie było ich już stać. W tabeli przed ostatnią kolejką Legia o punkt za liderującą Polonią, która zagra z trzecią w tabeli Escolą Varsovia. Przed Legią jeszcze mecz w Pułtusku z zajmującymi ostatni miejsce w tabeli Młodymi Orłami Nadnarwianki w sobotę o 13.



II liga okr. U15: Legia LSS U15 5-3 (1-1) Przyszłość Włochy 2009



Ekstraliga U14 (2010 i mł.): Radomiak Radom 10 1-3 (0-1) Legia U13

Gole:

0-1 33 min. Fryderyk Paprocki

1-1 58 min. Krzysztof Sawicki

3-0 77 min. Fryderyk Paprocki (as. Aleksander Dąbrowski)

3-1 80+1 min. Fryderyk Paprocki (as. Tomasz Stefański)



Legia: Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski (Kpt), Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński (Kpt), Aleksander Dąbrowski, Bartosz Gawryś, Wojciech Kuś, Szymon Wlazło, Konstanty Łysiak, Fryderyk Paprocki, Wojciech Łygan. Karol Konieczny, Filip Wancerz, Tomasz Stefański

Trener: Patryk Seppelt-Gorajewski