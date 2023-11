Komentarze (14)

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W końcu Kacperek jest tam gdzie jego miejsce. Może ktoś w sztabie zobaczył że nie nadaje się na 1 w bramce Legii. Niech siedzi tam jak najdluzej i ćwiczy nabierze pokory bo więcej cwaniakuje niż dobrego robi.

Sorda - 3 godziny temu, *.25.51 Byłoby zajebiście gdyby Hladun cały czas bronił. A tak nie ma minut i ogrania i wychodzi w Europie. To zła wiadomość.

(L) - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawo !!!

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyżby ktoś w końcu w przejrzał na oczy ze Kacperek się na 1 w bramce nie nadaje??? Oby zostal na tej ławce jak najdluzej a najlepiej do rezerw nich ćwiczy formę i nabierze pokory bo taki się cwaniak zrobił pewny siebie ze dramat.

77/82 - 4 godziny temu, *.chello.pl Pierwszy mecz pokazał, że to taki sam ręcznik co Tobiasz. Uratowały go minimalne spalone.

Guny - 4 godziny temu, *.supermedia.pl Trochę nie czaję logiki trenerów. Tobiasz popełniał babola za babolem i ciągle na niego stawiali, co bylo niezwykle frustrujące. Gdy 2 ostatnie mecze ma w końcu czyste konto i wyglądał zdecydowanie lepiej (zwłaszcza na przedpolu) to teraz go sadzają:/ klasyczny f... logic.

bum - 4 godziny temu, *.235.83 Wreszcie widać, że w klubie również nie wierzą w to że Tobiasz da nam Play offy heh. Strzał w kolano dla chłopaka no ale co..... Mogli go na siłę nie promować licząc na jakąś kosmiczną sprzedaż! Taka się kaleczy kariery chłopakom nie tylko Tobiaszowi. Także mioduske i inne polskie biznesmeny opanujcie się wkońcu. Ile to już piłkarzy przepadło w ten sposób. Polska piłka na tym cierpi! Chciwusy......

kiwi - 4 godziny temu, *.vectranet.pl to teraz odszczekacie swoje slowa hejterzy kacpera ! bedzie ostra poraszka !

Robin(L) - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @kiwi: no i co teraz Ty kolego będziesz szczekac???? Hladun powinien zostaw w ramce na dłużej a Kacperek na ławę i to oby na jak najdluzej

Peyonator - 5 godzin temu, *.datapacket.com Ekstra wiadomość!

Pawełek - 6 godzin temu, *.netfala.pl Jestem pewny, że zagramy na 0 z tyłu.

dave - 4 godziny temu, *.170.78 @Pawełek: Oby, w Holandii nie było na zero z tyłu.

L - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Pawełek: no i co to zmieni niby? Z Tobiaszem zagralismy 2 ostatnie mecze na 0 z tylu, a z Hładunem - nie.

Brawo sztap - 6 godzin temu, *.centertel.pl ZA JE BI ŚCIEEE

