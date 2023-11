Vlepki od UZL na meczu z Lechem

Niedziela, 12 listopada 2023 r. 08:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa UZaLeżnieni szykuje się do swojej "18-tki". Legioniści, którzy w ostatnich latach m.in. udekorowali mnóstwo ścian w legijne barwy, w przerwie niedzielnego meczu z Lechem pod gniazdem sprzedawać będą nowy wzór vlepek. Cena 10 zł. Cały zysk przeznaczony zostanie na malowanie nowych grafów sławiących nasz klub.



"Chcemy zrobić jeszcze większą liczbę prac niż w roku obecnym. Pomysły i chęci są, brakuje jedynie pieniędzy. Dlatego też mamy dla Was nową edycję vlepek, wzorowanych na kilku grafach, które powstały w tym roku. Vlepki będą dostępne na najbliższych spotkaniach Legii aż do wyczerpania zapasów" - informują UZL.