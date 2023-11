U-21: Powołanie dla Tobiasza

Kadra: Bramkarze: Kacper Bieszczad (Raków Częstochowa), Jakub Mądrzyk (Miedź Legnica), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa) Obrońcy: Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław), Kasjan Lipkowski (Arka Gdynia), Kamil Lukoszek (Górnik Zabrze), Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok), Ariel Mosór (Piast Gliwice), Maksymilian Pingot (Lech Poznań), Jakub Szymański (Wisła Płock) Pomocnicy: Jan Biegański (Lechia Gdańsk), Jakub Kałuziński (Antalyaspor Kulübü, Turcja), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Kacper Kozłowski (SBV Vitesse, Holandia), Mateusz Łęgowski (US Salernitana, Włochy), Filip Marchwiński (Lech Poznań), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Michał Rakoczy (Cracovia), Kajetan Szmyt (Warta Poznań) Napastnicy: Filip Szymczak (Lech Poznań), Szymon Włodarczyk (SK Sturm Graz, Austria)

Kacper Tobiasz został powołany do reprezentacji Polski do lat 21. Podopieczni Adama Majewskiego rozegrają dwa spotkania w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Najpierw biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem - 17 listopada o godz. 16:00 w Łodzi, a cztery dni później rywalem Polaków będą Niemcy (godz. 18:00, Essen).

