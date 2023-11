Kapuadi: Jestem gotowy do gry w każdym meczu

Czwartek, 9 listopada 2023 r. 23:44 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, Viaplay

- Dobrze jest utrzymać czyste konto po raz trzeci z rzędu. Jako obrońca sporo o tym mówię i jest to dla mnie ważne. Zrobiliśmy to dziś trzeci raz z rzędu i czekamy na więcej - powiedział po zwycięstwie ze Zrinjskim Mostar defensor Legii, Steve Kapuadi









- Na początku występowałem mniej, ale teraz dostaję coraz więcej minut. Wciąż jestem nowy w drużynie. Ominęły mnie pełne letnie przygotowania, więc musiałem przygotować się samemu. W tym momencie jestem całkowicie gotowy do gry w każdym meczu na 100%.



- To prawda, mamy dużo rotacji w obronie, ale tak naprawdę w całym zespole. Musimy się do tego zaadaptować, to normalność w profesjonalnym futbolu. Musimy być gotowi by odpowiedzieć na wezwanie trenera.



- Jesteśmy świeżo po meczu. Musimy szybko podnieść się z tych obciążeń i wziąć się za przygotowania do ważnego niedzielnego meczu z Lechem Poznań.