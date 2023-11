Koszulki na 50-lecie Żylety

Na meczu Legia - Warta, 25 listopada, świętować będziemy 50-lecie Żylety. Specjalnie na tę okazję przygotowane zostały koszulki z motywem naszej flagi "Żyleta jest zawsze z Wami" - chcemy, by na meczu jubileuszowym, wszyscy na naszej trybunie mieli na sobie właśnie takie koszulki. Nabywać je można w sklepie Żyleta w cenie 59 złotych. Identyczne koszulki zakupić można również w Fanstore Ł3, zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i on-line .

Bardzo stary kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Śmieszne obchody reklamy żyletki Polsilver albo RawaLux ?

Bo na tej trybunie ruch kibicowski był w latach 60tych!Dopiero z wiekiem przechodziło się na "Krytą". odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nie chcr sie chwalic ale mam taką i tak już odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Super koszulka. Przed meczem z łachem oczywiście będzie zakupiona. odpowiedz

bartek_sz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wypasiony album ze zdjęciami opraw prosimy odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl Josue PDW! odpowiedz

siewca plotek - 2 godziny temu, *.jjs.pl Podobno ten cudzysłów bardzo psuje całkiem w sumie dobry projekt. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @siewca plotek: przeciez to jest wzor flagi a nie zaden projekt. Mieli ci skasowac element z flagi zeby ci sie koszuleczka podobala? :dddd odpowiedz

