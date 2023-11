Aston Villa ogranicza bilety dla kibiców Legii!

Piątek, 10 listopada 2023 r. 08:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na 30 listopada zaplanowany jest piąty grupowy mecz Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy. Tego dnia zagramy w Birmingham z Aston Villa FC, a stołeczny klub zamierza wspierać 3000 kibiców - tyle bowiem mieści sektor gości na stadionie Villa Park i taką liczbę biletów gospodarze mieli przeznaczyć dla legionistów. Niestety w pewnym momencie angielski klub zmienił zdanie i obciął liczbę wejściówek o połowę (na 1700)! Choć nikt oficjalnie tego nie przyzna, to według naszych informacji, trzy grosze do takiej sytuacji przyłożyła znana i "lubiana" UEFA...









Nieznani Sprawcy wydali komunikat w tej sprawie:



Od jakiegoś czasu ze zdumieniem obserwujemy zachowanie klubu z Anglii. Klub ten usilnie stara się zrobić wszystko, aby jak najmniej kibiców z Polski obejrzało ów mecz na żywo, na stadionie. Kombinacje, niewywiązywanie się z wcześniej danego słowa a nawet z podpisanej umowy pomiędzy naszymi klubami dotyczącej ilości biletów jakie mamy otrzymać, uważamy za niedopuszczalne i skandaliczne.



Po raz kolejny kibice Legii są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Kluby, które tyle mówią o równości i innych tego typu ideach po raz kolejny pokazują, że to tylko puste słowa i marketingowa wydmuszka.

Nie zgadzamy się na traktowanie nas w ten sposób. W związku z tym pragniemy poinformować o kilku sprawach.



Nie żądamy niczego nadzwyczajnego, a jedynie ilości biletów zgodnej z nominalną pojemnością sektorów przeznaczanych zwykle dla kibiców gości na stadionie AV;

Jako kibice nie mamy fizycznie możliwości wstrzymać ludzi, którzy kupili już bilety lotnicze, zapłacili za hotele i wydali swoje ciężko zarobione pieniądze na podróż do Anglii;

Podkreślamy jeszcze raz: to już drugi w ostatnim czasie po sytuacji w Alkmaar przejaw rasizmu, gdzie Polacy są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Szantażuje się nas możliwością przetrzymania całej grupy w bliżej nieokreślonym miejscu i brakiem możliwości wejścia na mecz;

Naszą liczbę szacujemy na ponad 3000. W takiej liczbie stawimy się pod stadionem w Birmingham i zrobimy rzecz jasna wszystko, aby wspólnie obejrzeć mecz z sektora gości i po raz kolejny stworzyć niesamowitą atmosferę z jakiej jesteśmy znani.