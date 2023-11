Boks

Przemysław Klimkowicz nowym trenerem KB Legia

Środa, 15 listopada 2023 r. 09:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym trenerem Klubu Bokserskiego Legia został Przemysław Klimkowicz, który od 10 lat prowadzi treningi w angielskich klubach Olympic Boxing oraz Premier Boxing w Bolton. W 2016 roku Przemysław Klimkowicz został mianowany głównym trenerem słynnej Amir Khan Academy, założonej przez dwukrotnego mistrza świata i najmłodszego medalisty olimpijskiego w Wielkiej Brytanii, Amira Khana.



W tej prestiżowej akademii, miał okazję uczyć się od jednego z najlepszych, znanych brytyjskich trenerów, Joe Gallaghera. Dzięki współpracy z Amirem Khanem, miał również okazję wymieniać doświadczenia z renomowanymi trenerami boksu, takimi jak Joe Goossen, Virgil Hunter, Bones Adams i Brian "Bomac" McIntyre.



Podopieczni trenera Klimkowicza regularnie osiągali sukcesy, zdobywając mistrzostwa regionalne. W samym sezonie 2022/23, jego zawodnicy zdobyli 6 medali mistrzostw Anglii, w tym 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Akademia oraz sam trener zostali sklasyfikowani na 8. miejscu spośród ponad 1800 klubów bokserskich w Wielkiej Brytanii, co jest dowodem na ich doskonałą pracę i zaangażowanie. Warto również dodać, że trener Klimkowicz utrzymuje stałą współpracę z kadrą Anglii oraz czołowymi brytyjskimi trenerami boksu olimpijskiego, co pozwala zawodnikom Klubu Bokserskiego Legia Warszawa na udział we wspólnych zgrupowaniach w ośrodkach w Anglii, jak i w Polsce.