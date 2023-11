Możliwe scenariusze w Lidze Konferencji Europy

Piątek, 10 listopada 2023 r. 11:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa wygrała trzecie spotkanie w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Na konto stołecznego klubu trafi więc kolejne pół miliona euro. Za tegoroczne zmagania na arenie międzynarodowej drużyna Kosty Runjaicia zarobiła w sumie ok. 5,5 mln euro!



Dwa zwycięstwa ze Zrinjskim Mostar znacznie przybliżają Legię do awansu do kolejnej rundy. Aktualna tabela grupy E wygląda tak:





TABELA GRUPY E mecze punkty zwycięstwa remisy porażki bramki 1. Legia Warszawa 4 9 3 0 1 7-4 2. Aston Villa 4 9 3 0 1 9-5 3. HSK Zrinjski Mostar 4 3 1 0 3 5-8 4. AZ Alkmaar 4 3 1 0 3 6-10











Do rozegrania pozostały dwie kolejki, w których odbędą się następujące mecze:



30.11. AZ Alkmaar - HSK Zrinjski Mostar

30.11. Aston Villa FC - Legia Warszawa



14.12. Legia Warszawa - AZ Alkmaar

14.12. HSK Zrinjski Mostar - Aston Villa FC



Co musi się zdarzyć by Legia awansowała? Możliwe scenariusze:



Legia zdobywa 1 punkt w dwóch ostatnich meczach.

Remis/wygrana w Birmingham lub u siebie z AZ gwarantuje co najmniej 2. miejsce w tabeli niezależnie od pozostałych wyników w grupie.



Legia przegrywa dwa ostatnie mecze i HSK Zrinjski wygrywa lub remisuje z AZ.

Porażka lub remis AZ ze Zrinjskim gwarantuje Legii awans. Klub z Mostaru może bowiem zrównać się z Legią punktami, ale nie ma możliwości jej wyprzedzić, ponieważ ma gorszy bilans meczów bezpośrednich.



Jakie zagrożenia?



Jeżeli Legia przegra w 5. kolejce na wyjeździe z Aston Villą, a AZ pokona u siebie HSK Zrinjski, to 14 grudnia przy Łazienkowskiej o losach awansu będzie decydował mecz Holendrami. Gdyby przy Łazienkowskiej lepsi okazali się goście z Alkmaar, wówczas oni będą cieszyli się z awansu, ponieważ będą mieli lepszy bezpośredni bilans.

Legii do awansu wystarczy w tym spotkaniu remis.



Atak na pierwsze miejsce?



Legia może realnie myśleć o pierwszym miejscu w grupie, choć zapewne będzie to trudne zadanie, bo Aston Villa FC to na papierze zdecydowanie lepsza drużyna i ugranie korzystnego wyniku w Anglii nie będzie prostą sprawą.



Gdyby jednak udało się wywieźć z Birmingham chociaż punkt, to zespół ze stolicy będzie miał otwartą drogę do tego, by nie wypuścić prowadzenia w tabeli z rąk. Wówczas wystarczy wygrać ostatniej kolejce z AZ, a wynik meczu Aston Villi będzie nieistotny, bo będziemy mieli lepszy bilans bezpośredni z Anglikami.



Co po grupie? Dwie ścieżki



Warszawska drużyna walczy więc nie tylko o sam awans, ale także o jak najlepsze miejsce w grupie. Od tego czy Legia skończy rywalizację na 1. czy 2. miejscu zależeć będzie do której rundy pucharowej trafi.



1. miejsce gwarantuje od razu udział w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Mecze tej fazy zaplanowano na 7 i 14 marca.



2. miejsce powoduje, że jako jedna z ośmiu drużyn fazy grupowej trafimy do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, a do rywalizacji w LKE dołącza 8 drużyn z trzecich miejsc w grupach Ligi Europy.

Mecze tej fazy zaplanowano na 15 i 22 lutego. Ich zwycięzcy przechodzą do 1/8 finału gdzie czekają zwycięzcy grup LKE.



Od strony finansowej wygląda to następująco:

1. miejsce w grupie – 650 000 euro

2. miejsce w grupie – 325 000 euro

1/16 finału – 300 000 euro

1/8 finału – 600 000 euro

1/4 finału – 1 000 000 euro

półfinał – 2 000 000 euro

finał – 3 000 000 euro

wygrana w finale – 5 000 000 euro

[kwoty za fazę pucharową nie sumują się]



Pierwsze miejsce gwarantuje więc kolejne 1,25 mln euro, a drugie miejsce to kwota o połowę niższa.



Losowanie 1/16 finału odbędzie się 18 grudnia 2023 roku, a 1/8 finału 23 lutego 2024 roku.