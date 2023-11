U-20: Powołania na mecz z Czechami

Trener reprezentacji Polski do lat 20 Miłosz Stępiński ogłosił listę zawodników powołanych na mecz w ramach Elite League z Czechami (17 listopada, godz. 17:30, Pardubice). W kadrze znalazło się dwóch wypożyczonych z Legii piłkarzy - Maciej Kikolski (GKS Tychy) i Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice). Kadra: Bramkarze: Maciej Kikolski (GKS Tychy), Oliwier Zych (Puszcza Niepołomice) Obrońcy: Bartłomiej Kłudka (Zagłębie Lubin), Marcel Krajewski (Znicz Pruszków), Przemysław Misiak (Pogoń Siedlce), Maksymilian Tkocz (Wisła Puławy), Patryk Warczak (Stal Rzeszów) Pomocnicy: Bartosz Biedrzycki (Polonia Warszawa), Mariusz Fornalczyk (Pogoń Szczecin), Patryk Gogół (Wisła Kraków), Iwo Kaczmarski (Empoli FC, Włochy), Krzysztof Koton (Polonia Warszawa), Antoni Kozubal (GKS Katowice), Tomasz Neugebauer (Lechia Gdańsk), Cezary Polak (Kotwica Kołobrzeg), Bartłomiej Smolarczyk (FC Dordrecht, Holandia), Kacper Urbański (Bologna FC, Włochy) Napastnicy: Aleksander Buksa (WSG Tirol, Austria), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice), Junior Nsangou (Blackburn Rovers FC, Anglia)

