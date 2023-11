Cracovia chce zamiany gospodarzy meczów z Legią

Piątek, 10 listopada 2023 r. 23:05 Woytek, źródło: sport.tvp.pl

Dwie ostatnie tegoroczne kolejki będą stały pod znakiem rywalizacji Legii z Cracovią. Na niedzielę, 17 grudnia zaplanowany jest mecz przy Łazienkowskiej 3 w ramach 19. kolejki Ekstraklasy, a w środę 20 grudnia Legię czeka wyjazd do Krakowa na zaległy mecz 2. kolejki, który został przełożony przez stołeczny klub (zgodnie z regulaminem) ze względu na udział w europejskich pucharach.









– Wraz z prezesem Majewskim wystąpiliśmy do zarządów Ekstraklasy i Legii Warszawa, by zmienić kolejność kolejek ligowych. Druga kolejka została przełożona z powodu udziału Legii w europejskich pucharach i ten mecz został nam zarzucony 20 grudnia, w środę. 19 kolejka ligi przypada na niedzielę, 17 grudnia i ten mecz jest rozgrywany w Warszawie. Poprosiliśmy o zamianę tych kolejek, by ten mecz 17 grudnia odbył się w Krakowie, a 20 grudnia w Warszawie. Nie wiem jak do tego podejdą Ekstraklasa i Legia, ale my na obecnym układzie jesteśmy stratni. Pierwotnie mecz miał się odbyć w bardzo dobrym terminie, a teraz stracimy na obecności kibiców. Ja sobie nie wyobrażam, by ludzie rzucili wszystko i w tygodniu przedświątecznym przyjdą na mecz, gdy trwają różne spotkania opłatkowe. Jest to ukłon w stronę naszych kibiców - powiedziała prezes Cracovii Elżbieta Filipiak w rozmowie ze sport.tvp.pl.



