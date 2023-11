Pod lupą LL! - Steve Kapuadi

Sobota, 11 listopada 2023 r. 07:10 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trener Kosta Runjaić wciąż szuka optymalnego ustawienia trzyosobowego bloku defensywnego. Coraz więcej szans otrzymuje w pierwszej jedenastce Steve Kapuadi. Właśnie tego zawodnika postanowiliśmy wziąć pod lupę w starciu ze Zrinjskim Mostar.



Wygrane pojedynki

Trzeba przyznać, że obserwowany przez nas piłkarz był bardzo pewnym punktem w defensywie przeciwko zespołowi HŠK Zrinjski Mostar. Szczególnie dało się to zauważyć w wygranych pojedynkach z rywalami. W 12. minucie stoczył pojedynek biegowy z napastnikiem gości, ale świetnie poradził sobie ciałem w tej sytuacji i na spokojnie odegrał piłkę do niepilnowanego Patryka Kuna. Kilkanaście minut później wygrał pojedynek główkowy i wywalczył jeszcze aut na połowie rywala. W 33. minucie ponownie wygrał pojedynek główkowy, ale piłka przeszła za jego plecy, natomiast świetnie zaasekurował tę sytuację i znów bezpiecznie zagrał do Kuna. Tuż przed przerwą dłuższą piłkę do ofensywnych zawodników Zrinjskiego zagrał bramkarz Marko Marić, ale ponownie dobrze w powietrze wyskoczył Kapuadi.