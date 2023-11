Młodzież: mecze piątkowe

Legia U14 rozegrała mecz towrzyski z Lechem Poznań. Po remisowej pierwszej połowie, w drugiej Legia już dość wyraźnie przeważała i wygrała 3-1. W lidze U15 druzyna LSS rocznika 2009 uległa 2-3 Mustangom Podkowa Leśna po 2 golach straconych w samej końcówce.



Sparing U14 (2010 i mł.): Legia Warszawa 3-1(1-0) Lech Poznań

Gole:

1-0 12 min. Igor Brzeziński (karny na Bartoszu Przybyłce)

1-1 13 min. Filip Borczykowski

2-1 50 min. Xavier Dąbkowski (as. Bartosz Przybyłko)

3-1 71 min. Bartosz Przybyłko (b.a., po własnym przechwycie)



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Jan Szybicki, Marek Suchodół, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Aleksander Badowski, Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Tymon Płoszka, Olivier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



Interesujący mecz sparingowy w LTC. Pierwsze minuty stały pod znakiem naporu gości, kttórzy zaczeli aktywnie, jednak to Lgia zdobyła gola, po karnym wykorzyystanym przez Brzezińskiego. Goście ledwie wznowili grę od środka, i było juz 1-1. Od tego momentu gra się jednak wyrównała, a potem stopniowo inicjatywę przejmowali legioniści. Po przerwie dołożyli do tego lepszą skuteczność i za sprawą Dąbkowskiego i Bartosza Przybyłki zdobyli dwie bramki, odnośząc zasłużone zwycięstwo. Dobra postawa w pressingu i odbiorze na własnej połowie pozwalała legionistom nie dopuszczać do zbyt groźnych sytuacji pod własną bramką. Najgroźniej było chyba przy rzutach rożnych, jednakj i one nie dały gola Lechowi.



II liga U15: PKS Mustangi Podkowa Leśna 09 3-2 (0-0) Legia LSS U15

Gole:

1-0 49 min. Michał Ziębacz

1-1 57 min. Jarosław Kałużnyj

1-2 65 min. Filip Jedziniak

2-2 73 min. Antoni Terlecki

3-2 77 min. Jakub Świerżewski



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz - Jaroslav Kałużnyj, Iwo Mroczek, Antoni Rybarczyk (Kpt), Wiktor Tikhomiroff, Kordian Drygała, Filip Jedziniak, Franciszek Koźbiał, Mateusz Sutkowski, Michał Wawryniuk, Jan Korneluk oraz: Oskar Chadaj, Aleksander Dyrała, Oliwier Karpiński, Michał Krbec, Jakub Przybylski, Omar Sawo

Trener: Siarhei Pryżankou



W kolejnym zaległym meczu, drużyna LSS rocznika 2009/10 po zaciętym spotkaniu przegrała z PKS Mustangi Podkowa Leśna 2:3(0:0). Nominalni gospodarze (choćmecz rozgrywano we LTC) objęli prowadzenie, ale potem gole Kałużnego i Jedziniaka dały prowadzenie Legia Soccer Schools. W końcówce to gracze z Podkowy byli jednak w stanie rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Na koniec weekendu legionisći rozegrają jeszcze mecz ostatniej kolejki, na wyjeździe z LKS Chlebnia który już zapewnił sobie awans do 1 ligi.