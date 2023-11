Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań można będzie obejrzeć na kanałach: CANAL+ Premium, Canal+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. W internecie mecz dostępny będzie na canalplus.com. Początek zaplanowano na godzinę 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Ost raz pisze 6 miejsce w tabeli może trenerze pogoni pasowało jak pan był jej trenerem. Ale nie unas widzisz że nie idzie jest remis i robisz zmiany w 77 min i 88 no człowieku co ty robisz wiem tyle jest pi mistrzostwie. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Dziadostwa ciąg dalszy! odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl U siebie z dużą stratą do rywali to jest niestety dzisiaj porażka Legii. Bez wstydu ale porażka bo inaczej tego remisu nazwać nie można. Jak widać nie mamy jednak wystarczającego składu na puchary i jednocześnie na ambitne plany w lidze . Lech zagrał antyfutbol ale wywieźli punkt. Jak widać zastopowanie Legii było dla nich ważniejsze niż gonienie Śląska odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Śląsk ucieka i to Legii musi bardziej zależeć na 3 punktach. Lech ma 4 punkty więcej więc pewnie remis im bardziej odpowiada. Legia musi postawić wszystko na jedną kartę odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Na razie z dużej chmury kapusniaczek... odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Ziemniaki nie grają nic a my się dostosowujemy do nich...karny dla nas jak nic za zagranie ręką pyraka.. jazda z nimi na pełnej k... W drugiej połowie. Po zwycięstwo LEGIA WARSZAWA ukochana ma. odpowiedz

Heniek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Legia gra słabo, Josue znowu blokuje każdą akcję ofensywną. Słowiki są dzisiaj do rozwalenia ale coś Legia nie chce tego zrobić. Pekhart w 1 składzie to pomyłka. Niech robi zmiany. odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Żenada a nie mecz odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.orange.pl Lasyk jak zwykle pogubiony nie panuje nad meczem odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.122.82 Na ZERO z tyłu!! odpowiedz

XL - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie lina do meczu ☠️ odpowiedz

Kraków 12345 - 4 godziny temu, *.grefnet.pl Tobiasz na bramce to już po meczu.. tragedia... odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Jaazzzdddaaa na pełnej k....z nimi ukochana ma Legio Warszawa! Tylko zwycięstwo LEGIA WARSZAWA dzisiaj się liczy! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Kiełbasy do góry i golimy frajerów. odpowiedz

KIBIC - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Ostatnio odpaliłem PS4 na której grałem ostatni raz pod koniec 2020 roku. Odpalam Fife 20 a tak sam nie wierzyłem. W składzie Legii Blaz Kramer i Baku.

Z tego co pamiętam to Kramera kupiłem za jakieś śmieszne pieniądze bo podsunął mi go jakiś skaut. Ale miło zobaczyć coś takiego. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

................... Hładun .....................

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Kapuadi

Wszołek ... Slisz ... Josue ... Ribeiro

Gual .... Kramer ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

2:1 odpowiedz

