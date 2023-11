Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań można będzie obejrzeć na kanałach: CANAL+ Premium, Canal+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. W internecie mecz dostępny będzie na canalplus.com. Początek zaplanowano na godzinę 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Krzeszczu - 17 minut temu, *.bredband2.com @ XL: Prosze,



https://strims.top/LegiaWarszawaLechPoznan.php?source=2 odpowiedz

Wwa - 19 minut temu, *.orange.pl Lasyk jak zwykle pogubiony nie panuje nad meczem odpowiedz

13 - 58 minut temu, *.122.82 Na ZERO z tyłu!! odpowiedz

XL - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dajcie lina do meczu ☠️ odpowiedz

Kraków 12345 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Tobiasz na bramce to już po meczu.. tragedia... odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jaazzzdddaaa na pełnej k....z nimi ukochana ma Legio Warszawa! Tylko zwycięstwo LEGIA WARSZAWA dzisiaj się liczy! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Kiełbasy do góry i golimy frajerów. odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ostatnio odpaliłem PS4 na której grałem ostatni raz pod koniec 2020 roku. Odpalam Fife 20 a tak sam nie wierzyłem. W składzie Legii Blaz Kramer i Baku.

Z tego co pamiętam to Kramera kupiłem za jakieś śmieszne pieniądze bo podsunął mi go jakiś skaut. Ale miło zobaczyć coś takiego. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

................... Hładun .....................

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Kapuadi

Wszołek ... Slisz ... Josue ... Ribeiro

Gual .... Kramer ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

2:1 odpowiedz

