Runjaić: Nie byliśmy w stanie wygrać

Niedziela, 12 listopada 2023 r. 21:03 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): W pierwszej połowie prezentowaliśmy dojrzały, dobry futbol, ale nie strzeliliśmy bramki. W drugiej części próbowaliśmy, była wola walki, determinacja, ale niewystarczająca, żeby wygrać. W rezultacie skończyło się na 0-0 i... cóż, jest jak jest. Nie jestem rozczarowany ani zadowolony z tego faktu.









W czwartek graliśmy ciężki mecz, a dziś zespół znowu zostawił sporo zdrowia, kosztowało nas to wiele wysiłku. Zmierzyliśmy się z Lechem, który dobrze grał w defensywie. Co ciekawe, normalnie Lech gra bardziej ofensywnie, ale dziś byli skupieni na obronie. W efekcie w drugiej części nie mogliśmy realnie zagrozić bramce rywala, nawet po stałych fragmentach gry.



Trzeba zapytać sędziego o powód gwizdania tylu fauli. Według mnie było tego nieco za dużo. Niemniej jednak był to trudny mecz, pełen walki, coś w stylu derbów, bo tak określa się rywalizację Legii z Lechem. Goście nie dali nam szansy, nie popełnili zbyt wielu błędów. Nie byliśmy w stanie wygrać.



Zagraliśmy cztery mecze na zero z tyłu. Widzę zmianę w naszych zachowaniach, nie popełniliśmy błędów w obronie. To jest ten styl, ten standard, jaki powinniśmy kontynuować. Jednak z innej strony, pamiętamy o tych czterech porażkach z rzędu, bo kosztowały nas dużo punktów. Wiemy, że pościg w tabeli będzie trwał. Wciąż jesteśmy w grze. Przed nami przerwa, którą wykorzystamy na regenerację, odpoczniemy, a niektórzy pojadą na kadrę. Później mamy osiem spotkań, z czego pięć w lidze. Jestem pewien, że osiągniemy nasze cele. Patrzę w przyszłość z optymizmem.



Proszę pamiętać, że za nami dwa mecze, w których brakowało nam szczęścia. Musieliśmy brać poprawkę na wynik. Miałem dobre przeczucie odnośnie podstawowego składu. Rozmawiałem ze sztabem w trakcie spotkania. Gdybyśmy zdobyli bramkę, to w porządku. Jednak ten punkt to lepsze niż to, co mieliśmy z Rakowem, Stalą czy Śląskiem. Wykonaliśmy mały krok, bo musimy punktować regularnie.