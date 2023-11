Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Krzysztof Myrmus

Techniczny: Paweł Malec



Komentarze (37)

Rob - 31 minut temu, *.as45177.net umacniamy sie w srodku tabeli. moze rzutem na tasme zalapiemy sie na puchary. a jak nie to co lepsi ktoryrzy wybija sie na pucharach odejda. kiepsko to widze odpowiedz

Lupus - 37 minut temu, *.centertel.pl Wszołek słabo, widać, że padnięty, a jeszcze na kadrę go ciągają!

On obniżył swoje loty po wrześniowych występach w kadrze.

Podobnie z resztą jak Slisz! odpowiedz

robal - 46 minut temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję ,że się mylę ale mam wrażenie ,że Legia po prostu po cichu odpuszcza mistrzostwo. Najważniejsze są puchary i promocja piłkarzy. Jasne ,że chcą zdobyć miejsce ,które daje promocję do pucharów w przyszłym sezonie ale nie walczą o mistrzostwo jak o życie,a jak Legia nie walczy o mistrza na całego to raczej nic z tego nie będzie. Być może chłodna kalkulacja i realizm zwyciężyły że w tym sezonie wszystkich srok za ogon nie będziemy łapać. Może się mylę ale nie widzę tej determinacji w lidze odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 46 minut temu, *.play-internet.pl kolejna strata punktów w lidze, za hajs w konferencji to im się chce wygrywać hehe odpowiedz

hajdukL - 54 minuty temu, *.orange.pl Piękna prezentacja wizualnie-muzyczna przed meczem. Odegranie i odśpiewanie hymnu- coś pięknego. Bardzo dobry sędzia. Bardzo słabi piłkarze i trenerzy.

P.S. Przywrócenie możliwości reklam, jak i sponsoringu klubów przez firmy bukmacherskie okazuje się wielkim błędem. odpowiedz

Olomanolo - 59 minut temu, *.com.pl Chciały buki remis .......to dostali remis odpowiedz

tonton - 1 godzinę temu, *.207.253 Nie TYLKO remis, ale AŻ REMIS zważywszy na naszą dyspozycję. Mecz z katerogrii tych obżydliwych i do zapomnienia.

Ciekawe kiedy Celhaka wejdzie za słabego Slisza i kiedy Wszołkowi bez formy dadzą chwilę odpocząć... odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Ludzie o jakim wy mistrzostwie mówicie?!na ziemię trzeba zejść miejsce 4-6 to max w tym sezonie i nie oczekujcie cudów bo takich nie będzie. Slisz DRAMAT ........ odpowiedz

Andrzej z Orkiestry - 1 godzinę temu, *.217.202 Muczi powinien zjeść Snikersa a najlepiej 3 od razu. Josue na ławkę natychmiast. Z paranapastnikiem Rosołkiem rozwiązać kontrakt w trybie natychmiastowym. odpowiedz

Kiepski Komentator - 1 godzinę temu, *.aster.pl no cóż, jeśli nie oddaje się strzałów, nie wygrywa się meczów. Kiedyś futbol polegała tym, że grało się do przodu, oddawano duża liczbę strzałów na bramkę , cos wchodziło. Dzisiejsza gra więcej wzdłuż boiska, niż do przodu jest nudna i denerwująca. Jestem starym kibicem, pamiętam strzały z daleka Stachurskiego, czy Topolskiego , rajdy Gadochy, rogale Kazia , czy szaleństwa Tadeusza Nowaka. Tęsknię za tą piłeczką sprzed kilkudziesięciu lat..., Dzisiejszy futbol zabijają schematy. A dzsiejszy mecz byl tego przykładem odpowiedz

Michał - 58 minut temu, *.plus.pl @Kiepski Komentator: No brawo nic dodać nic ująć... bardzo dobry komentarz. Pozdrawiam odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Po co oni grają w tych "stanikach" skoro ten system nic nie daje ??? odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl no i po ptokach... odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W trakcie meczu, żaden z komentatorów Canal,a także eksperci omawiając mecz po meczu nawet nie zajakneli się o tym,że Legia ma w nogach czwartkowy mecz w pucharach,temat tabu,Lech jest słabszy niż myślimy,gdybysmy grali na świeżości byłoby 2-0 dla nas. odpowiedz

T-1000 - 1 godzinę temu, *.243.188 @Cezar.:

Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka

Gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka

Gdyby to najczęstsze słowo polskie... odpowiedz

Legia Ochota - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wynik sprawiedliwy, pierwsza połowa dla Legii, były dwie dobre okazje na bramki, szkoda ze nie wpadło. Druga połowa wyrównana ale też trochę nijaka, dużo walki i fauli w środku pola, sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo... Na plus gra naszej defensywy, kolejny dobry mecz Kapuadiego, August też na plus no i zero z tyłu co najważniejsze. odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten punkt to sukces , a niektórzy dalej bredzą o uciekającym mistrzostwie , jakbyście o nie grali ???? odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jędza ostatnio mówił że oczekuje więcej od LEGII....no to dalej oczekiwań więcej. Jak na razie to gramy tak jakbyśmy nie chcieli wygrywać meczów. Kilku piłkarzy chyba robi łaskę że grają. Zaraz będzie po wszystkim...i mistrzostwo i puchary z taką grą zaangażowaniem i skutecznością nam uciekną i zostaniemy z.... niczym. Mecz do zapomnienia. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Miejmy nadzieję że będzie lepiej. I tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA! odpowiedz

Zbyszek - 2 godziny temu, *.ne.jp 10 pkt. przewagi Śląska to już koniec marzeń o mistrzostwie. Teraz Śląsk będzie tylko powiększał przewagę myślę do 15 pkt. przed przerwa w sezonie. odpowiedz

Szary - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dla Legii to jest po prostu porażka. Strata to czołówki powiększa się odpowiedz

Zgred - 2 godziny temu, *.as13285.net Gdzie karmy dla nas? Nikt nie widział ręki Murawskiego? odpowiedz

Wiśniak - 2 godziny temu, *.com.pl Czemu trener tyle czekał za zmianami?!

Josue - dno.

Bez ambicji i chęci zwycięstwa w 2 połowie odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Fajną dziurę Maciek dostał zaraz po wejściu :D, a tak serio Jędza na plus czego się nie spodziewałem, pyrusy słabe jak...szkoda że się nie udało tego wykorzystać odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mamy 9 punktów straty do śląska...ucieka nam to mistrzostwo,oj ucieka:( odpowiedz

W(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Straszne męczarnie niby mogli a nie dali rady nic strzelić... odpowiedz

Briggs - 2 godziny temu, *.180.224 lepszy remis niż porażka odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Poziom piłkarski w tej lidze to katastrofa... odpowiedz

Kkk - 2 godziny temu, *.chello.pl A tym czasem chelsa-man. C. 4-4 odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl Z tak wąską pierwszą kadrą, a także uwzględniając czwartkowy mecz z Bośniakami, to dzisiejszy remis z Lechem można już uznać za normę. Pod względem sportowym aktualnie naszą drużynę akurat na to stać i na nic więcej... odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.123.70 Na zero z tyłu. Teraz na dwa do przodu i na zero z przodu. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.205.64 @13: miało być z tyłu. odpowiedz

Bb8 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kramer na 4 minuty ….?? odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Bb8: dokładnie. Ten trener to jednak farmazon. Widzę że kolega trochę się zna na piłce. Ja pijany ale też to widziałem , gość powinien max w 60 minucie wejść za bezproduktywne wood odpowiedz

Heh - 2 godziny temu, *.aster.pl Ważne że nie przegraliśmy , trochę szkoda wyniku ale remis sprawiedliwy odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl szkoda tych 2pkt a tam chyba powinien byc karny na Pekhardzie odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nic się nie działo ciekawego w tym meczu. 2 celne strzały i tylko 107 przebiegniętych kilometrów. Ciekawe czy Zielińskiemu zgadzają się parametry?

Przynajmniej nie dostali 3 jak ostatnio od Stali. odpowiedz

Sebek - 2 godziny temu, *.orange.pl To chyba dobry wynik? Legia jest obecnie w dołku, i 2 tygodnie wcześniej bralibyśmy taki wynik w ciemno, tak tu pisano, bo miało być manto, prawda? odpowiedz

