Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Lechem

Wtorek, 14 listopada 2023 r. 20:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą ocenę za mecz z Lechem Poznań przyznaliście Arturowi Jędrzejczykowi. Doświadczony obrońca otrzymał notę 4,1 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Rafał Augustyniak (4,0). Najniższe oceny trafiły do Marca Guala i Macieja Rosołka - po 2,6. W sumie oceniało 570 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.









Jędrzejczyk 4,1

Augustyniak 4,0

Kapuadi 3,8

Tobiasz 3,7

Kun 3,6

Josue 3,5

Wszołek 3,5

Slisz 3,5

Muci 3,3

Elitim 3,3

Pekhart 2,8

Dias 2,8

Kramer 2,8

Gual 2,6

Rosołek 2,6