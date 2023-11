Polska 1-1 Czechy

Reprezentacja

Piątek, 17 listopada 2023 r. 22:39 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji do mistrzostw Europy reprezentacja Polski zremisowała domowe spotkanie z Czechami 1-1 i straciła szansę na bezpośredni awans do przyszłorocznych finałów rozgrywanych w Niemczech. Do przerwy "biało-czerwoni" prowadzili 1-0. W wyjściowej "jedenastce" wystąpił pomocnik Legii, Bartosz Slisz, który rozegrał pełne 90 minut. Paweł Wszołek nie pojawił się na murawie.









Pierwsze minuty to prawdziwe déjà vu sprzed kilku miesięcy z Pragi. Czesi tworzyli ogromny napór na bramkę "biało-czerwonych". Już w 2. minucie przed ogromną szansą na zdobycie bramki stanął David Doudera, który stał niepilnowany na około 14. metrze od bramki, ale jego strzał po ziemi nieznacznie minął słupek. Napór gości nie trwał jednak długo, nie udało im się zdobyć bramki, a Polacy starali się przejąć inicjatywę. Zdecydowanie zintensyfikowali pressing, walczyli i wygrywali większość drugich piłek. Pierwszy raz zagrozili bramce rywala dopiero w 18. minucie. Nicola Zalewski wyminął rywala i dośrodkował w kierunku Karola Świderskiego, ale w ostatnim momencie udało się przeciąć to podanie defensorowi i wybić na rzut rożny. Ze stałego fragmentu gry również było groźnie. Celne dośrodkowanie trafiło pod nogi Roberta Lewandowskiego, którego strzał został zablokowany, piłka trafiła jeszcze do Jakuba Kiwiora, ale jego uderzenie również udało się zastopować obrońcy. W 26. minucie, po kontrze, po raz kolejny z dystansu zagrozić bramce strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego chciał Doudera, lecz zrobił to zdecydowanie za lekko. Dwanaście minut później aktywny od początku Zalewski wyprzedził defensora na lewej flance, popędził do przodu i zacentrował w pole karne, jeden z defensorów nabił piłką bramkarza, ta trafiła do Jakuba Piotrowskiego, a pomocnik po rykoszecie umieścił ją w siatce i wyprowadził reprezentacje Polski na upragnione prowadzenie, które udało się utrzymać do przerwy.



Drugą część "biało-czerwoni" mogli zacząć efektownie. W 47. minucie po dobrej, drużynowej akcji zagranie na lewe skrzydło od Lewandowskiego odebrał Zalewski, wbiegł w pole karne i oddał strzał z dość ostrego kąta, który łatwo wyłapał Jindrich Stanek. Co nie udało się Polakom, chwilę później udało się Czechom. Dośrodkowanie z prawej strony przedłużył jeden z napastników, piłka trafiła na dalszy słupek do odpuszczonego w kryciu Tomasa Soucka, który z zimną krwią doprowadził do wyrównania. W 55. minucie Lewandowskiemu udało się zablokować wybicie Tomasa Holesa w polu karnym gości, wyszedł oko w oko z golkiperem, zdecydował się jednak na lobowanie, a nie rozwiązanie siłowe i fatalnie spudłował. Pięć minut później Czesi rozegrali podobną akcję co przy zdobytym golu, po zgraniu głową pojawiło się ogromne zamieszanie w polu karnym, ale Polakom udało się ostatecznie wyjść górą z tej sytuacji. W 69. minucie świetną akcją na lewej stronie i dryblingiem popisał się Adam Hlozek, zgrał na skraj pola karnego do Michala Sadilka, ale pomocnik z dogodnej pozycji znacznie przestrzelił. W 78. minucie szansę na zdobycie gola z rzutu wolnego miał Lewandowski, napastnik oddał strzał w lewy dolny róg, a Stanek na raty, ale poradził sobie z tym uderzeniem. Chwilę później Doudera zdecydował się na strzał z około 25. metra, który okazał się zaskakująco dobry, ale niecelny. Reprezentanci Polski do końca starali się zdobyć zwycięską bramkę, ale ciężko było im się przedrzeć przez świetnie skonsolidowaną czeską defensywę, a w doliczonym czasie gry to Czesi kilkukrotnie byli bliżej wyjścia na prowadzenie. Remis oznacza, że Polacy nie mają już szans na bezpośredni awans z grupy do finałowego turnieju mistrzostw Europy, a o udział w nim powalczą w barażach.



Polska 1-1 (1-0) Czechy

1-0 38' Jakub Piotrowski

1-1 49' Tomas Soucek



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 5. Jan Bednarek, 2. Paweł Bochniewicz (58' 18. Patryk Peda (86' 20. Sebastian Szymański)), 14. Jakub Kiwior - 19. Przemysław Frankowski, 17. Damian Szymański (73' 11. Kamil Grosicki), 6. Jakub Piotrkowski, 23. Bartosz Slisz, 21. Nicola Zalewski - 9. Robert Lewandowski, 7. Karol Świderski (46' 16. Adam Buksa)



Czechy: 16. Jindrich Stanek - 2. David Zima, 4. Jakub Brabec, 3. Tomas Holes - 5. Vladimir Coufal, 8. Michal Sadilek (90+1' 21. Alex Kral), 22. Tomas Soucek, 18. David Doudera - 14. Lukas Provod (75' 20. Ondrej Lingr)- 10. Mojmir Chytil (46' 13. Tomas Cvancara), 11. Jan Kuchta (46' 9. Adam Hlozek)



żółte kartki: Bochniewicz - Brabec



Grupa E: (mecze, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy)

1. Albania 7, 14, 4-2-1, 12-4

2. Czechy 7, 12, 3-3-1, 9-6

3. Polska 8, 11, 3-2-3, 10-10

4. Mołdawia 7, 10, 2-4-1, 7-7

5. Wyspy Owcze 7, 1, 0-1-6, 2-13