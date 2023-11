U-21: Polska 2-1 Izrael. Grał Tobiasz

U-21: Polska 2-1 (0-0) Izrael 1-0 59' Miłosz Matysik 2-0 82' Szymon Włodarczyk 2-1 90+4' Ran Binyamin Polska: 1. Kacper Tobiasz - 14. Miłosz Matysik, 2. Ariel Mosór, 4. Łukasz Bejger - 19. Dominik Marczuk (68' 17. Arkadiusz Pyrka), 8. Kacper Kozłowski (84' 16. Antoni Kozubal), 18. Jakub Kałuziński, 1. Jakub Kamiński - 10. Filip Marchwiński (68' 7. Kajetan Szmyt), 9. Filip Szymczak (76' 20. Szymon Włodarczyk), 11. Michał Rakoczy (76' 21. Tomasz Pieńko) Izrael: 18. Niv Eliasi - 3. Tal Archel, 4. Denis Kulikov, 9. Li On Mizrahi (74' 10. Shalev Harosh), 19. Jonathan Mulder - 6. Eitan Azoulay, 7. Stav Nachmani, 13. Ayanaw Ferede (78' 16. Ran Binyamin) - 2. Suf Podgoreanu (74' 8. Or Roizman), 21. Adi Menachem Yona (74' 11. Guy Amos Dezent), 20. Amir Ganah (63' 15. Tay Abed Kassus) żółte kartki: Kozłowski, Szymczak - Ferede, Nachmani, Ganah, Eliasi, Kassus fot. Maciek Gronau

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała w Łodzi z Izraelem 2-1. Do przerwy padł bezbramkowy remis. Całe spotkanie rozegrał bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz . W pierwszej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Michał Rakoczy, a pierwszą bramkę w eliminacjach Polacy stracili dopiero w ostatnich minutach meczu.

