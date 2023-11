Reprezentacja

U-21: Niemcy 3-1 Polska. Grał Tobiasz

Wtorek, 21 listopada 2023 r. 19:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski do lat 21 przegrała z Niemcami 1-3 w rozgrywanym w Essen meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0. Pełne spotkanie rozegrał Kacper Tobiasz.









U-21: Niemcy 3-1 (0-1) Polska

0-1 - 24' Ariel Mosór

1-1 - 56' Eric Martel

2-1 - 79' Nick Woltemade

3-1 - 82' Merlin Röhl



Niemcy: 1. Noah Atubolu - 2. Leandro Morgalla (80, 11. Jan Thielmann), 15. Colin Kleine-Bekel, 5. Márton Dárdai, 3. Nathaniel Brown - 17. Brajan Gruda, 6. Eric Martel, 8. Merlin Röhl, 21. Maximilian Beier (46, 10. Nick Woltemade), 7. Ansgar Knauff (65, 18. Rocco Reitz) - 9. Youssoufa Moukoko (68, 19. Tim Lemperle)



Polska: 1. Kacper Tobiasz - 19. Dominik Marczuk (73, 17. Arkadiusz Pyrka), 16. Patryk Peda, 2. Ariel Mosór, 4. Łukasz Bejger, 13. Jakub Kamiński (87, 23. Kamil Lukoszek) - 7. Kajetan Szmyt, 8. Kacper Kozłowski (87, 10. Filip Marchwiński), 6. Mateusz Łęgowski, 11. Michał Rakoczy (64, 21. Tomasz Pieńko) - 9. Filip Szymczak (64, 20. Szymon Włodarczyk)



żółte kartki: Dárdai - Łęgowski, Rakoczy, Mosór, Szmyt