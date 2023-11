Premiera drugiej części książki pt. Chłopcy z Łazienkowskiej

W ostatnich dniach miała miejsce premiera drugiej części książki napisanej przez Tadeusza Brzozowskiego , pt. "Chłopcy z Łazienkowskiej. Teddy Boys 95 do końca". Cena książki: 50 złotych. Nabywać ją będzie można już w najbliższą sobotę, przy okazji meczu z Wartą Poznań u Maćka Dobrowolskiego (przed meczem przed stadionem, następnie w trakcie spotkania na Żylecie). Książka do nabycia będzie także na kolejnych meczach - zarówno domowych, jak i wyjazdowych, bądź też bezpośrednio u Maćka . Pierwsza część "Chłopców z Łazienkowskiej" cieszyła się olbrzymią popularnością w światku kibicowskim - tutaj recenzja pierwszej części , która również cały czas jest w sprzedaży.

