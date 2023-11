Rose zagrał w reprezentacji Mauritiusa

Lindsay Rose z Legii Warszawa zagrał w reprezentacji Mauritiusa w zremisowanym 0-0 domowym meczu 2. kolejki grupy D eliminacji mistrzostw świata z Angolą. 31-letni obrońca rozegrał całe spotkanie. W spotkaniu rozegranym w ramach afrykańskiej strefy eliminacji Mistrzostw Świata legionista był kapitanem. W 18. minucie mocnym strzałem z ok. 25 metrów zakończył indywidualną akcję, jednak piłka wylądowała na słupku. Rose był pewnym punktem defensywy Mauritiusa, udanie kierował blokiem obronnym i wielokrotnie wyprowadzał piłkę spod własnej bramki.

