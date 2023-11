Piłka nożna kobiet

Legia przejmuje pierwszoligowca

Sobota, 11 listopada 2023 r. 10:38 Bodziach i Woytek, źródło: Legionisci.com

Właściciel Legii Warszawa zamierza wykupić pierwszoligowy kobiecy klub SWD Wodzisław Śląski. Zespół z Wodzisławia od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi i o taki stan rzeczy obwinia prezydenta miasta, z którym walczy na forum publicznym. Pod koniec sierpnia tego roku, gdy istnienie klubu było zagrożone, do gry wkroczył właściciel Legii Dariusz Mioduski.









"Mamy zaszczyt poinformować, że nasz klub, SWD Wodzisław Śląski, zgłasza gotowość przystąpienia do rozgrywek na centralnym szczeblu seniorskim. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia właściciela i Prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego, którego pomoc gwarantuje naszemu klubowi możliwość dalszego funkcjonowania. Polskiemu środowisku piłkarskiemu nie trzeba przedstawiać Dariusza Mioduskiego, dziś jedynego właściciela i prezesa Legii Warszawa (...) Wydawało się, że Klub SWD Wodzisław Śląski po licznych ciosach już się nie podniesie i zrezygnuje z ligowych zmagań. W tej absolutnie kryzysowej sytuacji nieoceniona pomoc ze strony Pana Dariusza Mioduskiego pozwoliła nam mieć nadzieję, że w rundzie jesiennej, obchodząc 10-lecie istnienia klubu, SWD dalej będzie cieszył swą grą kibiców i fanów piłki kobiecej. I tak się stanie" - poinformował w ostatnich dniach sierpnia wodzisławski klub.



Drużyna SWD przystąpiła do rozgrywek I ligi - w dziewięciu spotkaniach zespół nie zdobył punktu. 25 października do Śląskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło pismo od SWD, w którym zarząd poinformował o planowanym zbyciu na rzecz spółki Legionistki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Łazienkowskiej 3 sekcji piłki nożnej kobiet wraz z zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej.



Stuprocentowym właścicielem spółki "Legionistki" jest Wawa Group SA, której właścicielem z kolei jest Dariusz Mioduski. To ta spółka na początku 2022 roku przejęła formalnie od klubu piłkarskiego sekcję tenisową, a po nagłośnieniu temat w mediach, gdy sprawą zainteresowali się radni Warszawy, decyzja została cofnięta.



Wszystko wskazuje więc na to, że przy Łazienkowskiej myślą o pójściu drogą na skróty, stworzeniu profesjonalnej drużyny kobiecej i przeskoczeniu o 2 klasy rozgrywkowe. Obecna drużyna działa w ramach podmiotu Fundacja Legia Soccer Schools. W sezonie 2020/21 legionistki wystartowały w seniorskich rozgrywkach IV ligi. Obecnie pierwszy zespół - Legia Ladies - występuje w III lidze. Legionistki zajmują trzecie miejsce z czterema punktami straty do lidera, a druga drużyna występuje w IV lidze.