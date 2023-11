PamiętaMY

Legioniści w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Sobota, 11 listopada 2023 r. 16:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, złożyli wieńce w kształcie klubowego herbu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. "Święto w dniu 11 listopada nawiązuje do 1918 roku, ale my honorując dwóch ojców naszej niepodległości symbolicznie wyrażamy wdzięczność za wolność Wszystkim oddanym polskiej sprawie. Od konfederatów barskich po działaczy podziemia antykomunistycznego. Podobnie jak jest to wyrażone w Apelu Pamięci na Placu Piłsudskiego. Bądźmy dumni z polskiej historii, polskiego wojska i z Polski. Każdego dnia. Cześć Ich Pamięci. Cześć i chwała Bohaterom!" - informują legioniści z OFMC.