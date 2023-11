22.11: Rozkład jazdy

W środę w rumuńskiej Oradei koszykarze Legii zakończą pierwszy etap rozgrywek FIBA Europe Cup. Początek spotkania o 18:00 polskiego czasu. Legioniści już wcześniej zapewnili sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek, z kolei Rumuni walczą o awans z drugiego miejsca. Rozkład jazdy: 22.11 g. 18:00 CSM Oradea - Legia Warszawa [kosz] 22.11 g. 18:00 Legia II Warszawa - Speed sport Wołomin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

