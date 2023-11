17-19.11: Weekendowy rozkład jazdy

Podczas przerwy na mecze reprezentacji, zachęcamy przede wszystkim do wspierania koszykarzy Legii, którzy w sobotę o 19:30 na Bemowie, rozegrają ligowe spotkanie z Sokołem Łańcut. Bilety do kupienia TUTAJ . W sobotę przy Łazienkowskiej prowadzona będzie zbiórka krwi, organizowana przez Krewkich Legionistów. Futsaliści Legii w niedzielę zagrają wyjazdowe spotkanie z FC Toruń. Marek Kania startować będzie w Pekinie w drugich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim - tym razem legionista oprócz wyścigów na 500 i 1000 metrów, wystąpi również w sprincie drużynowym. Aleksandra Niewiadomska i Konrad Kamiński rozpoczynają udział w kick-bokserskich Mistrzostwach Świata w Portugalii. Sześciu zapaśników Legii wystartuje w weekend w Mistrzostwach Polski Młodzików (U-14) w zapasach w stylu klasycznym - Mateusz Komorowski, Kacper Rudnicki, Stanisław Żółtowski, Krystian Młynarski, Filip Gołębiewski, Michał Siedlecki. Rozkład jazdy: 18.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - GKS Bełchatów [LTC 8] 18.11 g. 19:30 Legia Warszawa - Sokół Łańcut [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 19.11 g. 17:00 Legia II Warszawa - Start II Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 19.11 g. 19:00 FC Toruń - Legia Warszawa [futsal] Młodzież: 17.11 g. 12:00 Legia U19 - Jagiellonia Białystok 05/6[CLJ U19][LTC 8] 18.11 g. 10:00 MKS Polonia Warszawa 09 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Konwiktorska 6] 18.11 g. 11:00 Legia U17 - Igloopol Dębica 07 [CLJ U17][LTC 6] 18.11 g. 17:30 Legia U12 - Wicher I Kobyłka 12 [finał baraży o I ligę U12][ul. Łazienkowska 3] 18.11 g. 18:00 Legia U9 - Jagiellonia Białystok 15 [LTC 7] 18.11 g. 18:00 Legia U10 - BVB Academy WBS Warsaw [LTC 7] 18.11 g. 12:30 Legia U10 - Jagiellonia Białystok 14 [ul. Łazienkowska 3] 18.11 g. 12:30 Legia U11 - Jagiellonia Białystok 13 [ul. Łazienkowska 3] 18.11 g. 14:30 Legia U12 - Jagiellonia Białystok 12 [ul. Łazienkowska 3] 18.11 g. 16:00 Legia U13 - Jagiellonia Białystok 11 [ul. Łazienkowska 3]

