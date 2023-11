Wypożyczeni: Pełny mecz Kikolskiego

Tylko Maciej Kikolski zaliczył pełny ligowy występ. Bramkarz GKS Tychy wystąpił w przegranej potyczce z GKS Katowice. Kacper Knera oraz Marcel Krajewski wyszli w podstawowym składzie swoich drużyn, ale zostali zmienieni w drugiej połowie. Natomiast Bartłomiej Ciepiela wszedł na końcówkę spotkania z Chrobrym Głogów, ale nie pomógł w drużynie w zdobyciu choćby punktu. Wypożyczeni legioniści Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 80. minuty w przegranym 0-1 meczu z Chrobrym Głogów Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z GKS Katowice Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Miedzią Legnica Kacper Knera (Elana Toruń) - do 74. minuty w wygranym 1-0 meczu z Pogonią Nowe Skalmierzyce Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 63. minuty w wygranym 1-0 meczu z Motorem Lublin Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - drużyna Spezii wygrała 2-0 z Ternaną Primavera Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w wygranym 2-0 meczu z Wartą Poznań Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Czarnymi Połaniec Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z Wisłą Puławy Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Bronią Radom

