Z Wartą bez Kapuadiego

Niedziela, 12 listopada 2023 r. 19:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 87. minucie spotkania z Lechem Poznań żółtą kartką za faul taktyczny ukarany został Steve Kapuadi. To już czwarte takie napomnienie dla obrońcy w tym sezonie. Oznacza to, że nie zagra on w następnym spotkaniu ligowym, przy Łazienkowskiej 3 z Wartą Poznań