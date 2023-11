W meczu 11. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z drużyną Futsal Leszno 4-3. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo legionistów w tym sezonie. Kolejne spotkanie drużyna ze stolicy zagra także na wyjeździe - mecz z FC Toruń odbędzie się w niedzielę, 19 listopada o godz. 19:00. Futsal Leszno 3-4 Legia Warszawa 1-0 - 9' Kacper Konopacki 2-0 - 14' Albert Betowski 2-1 - 18' Rajmund Siecla (samob.) 2-2 - 20' Rajmund Siecla (samob.) 2-3 - 23' Andre Silva 2-4 - 24' Mykyta Storożuk 3-4 - 32' Albert Betowski

