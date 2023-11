W piątym meczu grupowym FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała na Bemowie z Patrioti Levice 74-63. Tym samym legioniści zapewnili sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek z pierwszego miejsca w grupie. Kolejny domowy mecz Zielonych Kanonierów już w sobotę o godz. 19:30, rywalem będzie Sokół Łańcut - serdecznie zapraszamy do wspierania drużyny! FEC: Legia Warszawa 74-63 Patrioti Levice kwarty: 19-14, 21-18, 12-19, 22-12

