FC Toruń 2-7 Legia Warszawa

Niedziela, 19 listopada 2023 r. 20:25 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 12. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z FC Toruń 7-2, Do przerwy legioniści prowadzili 4-2. Kolejne spotkanie rozegrają 26 listopada, na wyjeździe z BSF Bochnia.



W 3. minucie strzałem z prawej strony, z bliskiej odległości prowadzenie Legii dał Andre Luiz. W 5. minucie sam na sam z Tomaszem Warszawskim znalazł się Patryk Szczepaniak i pokonał stołecznego golkipera. Chwilę później było już 2-1. Krzysztof Elsner dalekim strzałem posłał piłkę do bramki. W 14. minucie na 2-2 strzelił Davidson Silva. 2 minuty później ren sam zawodnik wykończył zespołową akcję, dając Legii prowadzenie 3-2. Chwilę później legioniści wykorzystali błąd gospodarzy, a Rui Pinto posłał piłkę do pustej bramki.



W 33. minucie goście zdobyli piąte trafienie, a strzelcem był Michał Klaus. 3 minuty później na 6-2 podwyższył Andre Luiz. Gospodarze grali z wycofanym bramkarzem. Wykorzystał to Tomasz Warszawski, który zdobył gola bezpośrednim wyrzutem z własnej bramki.



FC Toruń 2-7 (2-4) Legia Warszawa

0-1 - 02:26 Andre Luiz

1-1 - 04:11 Patryk Szczepaniak

2-1 - 04:35 Krzysztof Elsner

2-2 - 13:00 Davidson Silva

2-3 - 15:20 Davidson Silva

2-4 - 15:51 Rui Pinto

2-5 - 32:19 Michał Klaus

2-6 - 35:41 Andre Luiz

2-7 - 36:52 Tomasz Warszawski



żółte kartki: Szczepaniak - Klaus



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 32. Krzysztof Flis, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



Toruń: 31. Kamil Naparło, 7. Krystian Kraśniewski, 21. Patryk Szczepaniak, 17. Krzysztof Elsner, 28. Remigiusz Spychalski

rezerwa: 9. Diego Esteban, 11. Kacper Zboralski, 13. Mateusz Waszak, 15. Oscar Diaz, 19. Jakub Sławkowski, 27. Kacper Machałowski, 77. Bartosz Przypis