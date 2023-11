LKE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Aston Villa zdominowała i pewnie pokonała u siebie Fulham 3-1. Anglicy umocnili się na 5. pozycji w tabeli Premier League, a do lidera tracą zaledwie trzy punkty. W spotkaniu o fotel wicelidera holenderskiej Eredivisie, AZ Alkmaar przegrał w Rotterdamie z miejscowym Feyenoordem, a wynik spotkania ustalony został już przed przerwą. Dla Holendrów jest to już czwarty mecz bez zwycięstwa z rzędu. Derby Mostaru rozegrane zostaną w poniedziałek na stadionie Velezu.

