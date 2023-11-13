LKE: Weekendowe wyniki rywali Legii

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Aston Villa zdominowała i pewnie pokonała u siebie Fulham 3-1. Anglicy umocnili się na 5. pozycji w tabeli Premier League, a do lidera tracą zaledwie trzy punkty. W spotkaniu o fotel wicelidera holenderskiej Eredivisie, AZ Alkmaar przegrał w Rotterdamie z miejscowym Feyenoordem, a wynik spotkania ustalony został już przed przerwą. Dla Holendrów jest to już czwarty mecz bez zwycięstwa z rzędu. Derby Mostaru rozegrane zostaną w poniedziałek na stadionie Velezu.
Premier League: Aston Villa 3-1 (2-0) Fulham
1-0 27' Antonee Robinson (s)
2-0 42' Jhon McGinn
3-0 64' Ollie Watkins
3-1 70' Raul Jimenez
Aston Villa: 1. Emiliano Martinez - 2. Matty Cash, 4. Ezri Konsa, 14. Pau Torres, 12. Lucas Digne - 7. Jhon McGinn, 44. Boubacar Kamara, 6. Douglas Luiz, 8. Youri Tielemans - 19. Moussa Diaby (62' 31. Leon Bailey), 11. Ollie Watkins
Skrót meczu Aston Villa - Fulham Londyn
Eredivisie: Feyenoord Rotterdam 1-0 (1-0) AZ Alkmaar
1-0 24' Quinten Timber
AZ: 1. Mathew Ryan - 2. Yukinari Sugawara, 15. Riechedly Bazoer, 4. Bruno Martins Indi, 18. David Wolfe (76' 0. Dendo Kasius) - 16. Sven Mijnans (55' 28. Kenzo Goudmijn), 8. Jordy Clasie - 11. Ibrahim Sadiq (55' 19. Myron van Brederode), 10. Dani de Wit (80' 7. Jens Odgaard), 15. Ruben van Bommel (55' 21. Ernest Poku) - 9. Vangelis Pavlidis
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